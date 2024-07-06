18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Επεισόδια στο Βερολίνο. Η αστυνομία του Βερολίνου παρενέβη νωρίτερα το Σάββατο προκειμένου να διαλύσει στη γερμανική πρωτεύουσα πορεία Τούρκων oπαδών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων».

Şanlı Türkiye taraftarı, Berlin'de mehter marşı eşliğinde korteje hazırlanıyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/s9e70QVhYg July 6, 2024

Χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατευθύνονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας της Τουρκίας εναντίον της Ολλανδίας για την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί περιφρουρούν την κίνηση των φιλάθλων, καθώς οι συνθήκες γύρω από τον ποδοσφαιρικό αγώνα έχουν χαρακτηριστεί «άκρως επικίνδυνες». Στο στάδιο θα βρίσκεταικαι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος άλλαξε το πρόγραμμα του προκειμένου να ταξιδέψει στο Βερολίνο και να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χειρονομία του Τούρκου ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του επί της Αυστρίας με τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» και τιμωρήθηκε για αυτό από την UEFA με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών.

⚪️ Berlin’de bir taraftar Kurt postuyla maç saatini bekliyor. pic.twitter.com/nXdvJ2jKmk — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 6, 2024

Η υπόθεση αναζωπύρωσε και στην Γερμανία την συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η οργάνωση των «Γκρίζων Λύκων», η οποία θεωρείται εξτρεμιστική και παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες, να τεθεί εκτός νόμου, όπως συνέβη το 2019 στην Αυστρία.

Türkler, Berlin’de mehter marşıyla stada yürüyor 🇹🇷



pic.twitter.com/lGOn1Oqm5M — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 6, 2024

Während des #Fanwalk​s der türkischen Fans wurde massiv der #Wolfsgruß gezeigt.

Einsatzkräfte haben diesen deshalb angehalten und die Fans aufgefordert, das Zeigen dieses Zeichens zu unterlassen. Ein #Fanwalk ist keine Plattform für politische Botschaften.#b0607 #EURO2024… pic.twitter.com/9vBEtjiuZa — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024

⚪️ Berlin’de taraftarlar stadyuma doğru ilerliyor. Türk kortejinin ucu bucağı görünmüyor! pic.twitter.com/pLdDakU7He — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 6, 2024

Türkiye fans are already out in force in Berlin 🇹🇷 pic.twitter.com/ix8QM4Q1RP — B/R Football (@brfootball) July 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

