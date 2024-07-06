Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδια στο Βερολίνο: Η αστυνομία διέλυσε πορεία Τούρκων οι οποίοι έκαναν τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων»

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί περιφρουρούν την κίνηση των φιλάθλων, καθώς οι συνθήκες γύρω από τον ποδοσφαιρικό αγώνα έχουν χαρακτηριστεί «άκρως επικίνδυνες»

Η αστυνομία του Βερολίνου παρενέβη προκειμένου να διαλύσει στη γερμανική πρωτεύουσα πορεία Τούρκων φιλάθλων,
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Επεισόδια στο Βερολίνο. Η αστυνομία του Βερολίνου παρενέβη νωρίτερα το Σάββατο προκειμένου να διαλύσει στη γερμανική πρωτεύουσα πορεία Τούρκων oπαδών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων».

Χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατευθύνονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας της Τουρκίας εναντίον της Ολλανδίας για την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί περιφρουρούν την κίνηση των φιλάθλων, καθώς οι συνθήκες γύρω από τον ποδοσφαιρικό αγώνα έχουν χαρακτηριστεί «άκρως επικίνδυνες». Στο στάδιο θα βρίσκεταικαι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος άλλαξε το πρόγραμμα του προκειμένου να ταξιδέψει στο Βερολίνο και να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χειρονομία του Τούρκου ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του επί της Αυστρίας με τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» και τιμωρήθηκε για αυτό από την UEFA με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε και στην Γερμανία την συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η οργάνωση των «Γκρίζων Λύκων», η οποία θεωρείται εξτρεμιστική και παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες, να τεθεί εκτός νόμου, όπως συνέβη το 2019 στην Αυστρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία επεισόδια Γκρίζοι Λύκοι Euro 2024
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark