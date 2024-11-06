Γαλλία: Έκδηλη ανησυχία για την εκλογή Ντόναλντ Τραμπ

Με έκδηλη ανησυχία υποδέχτηκαν στη Γαλλία οι πολιτικοί ιθύνοντες και τα μέσα ενημέρωσης την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη χειραφέτησης της Ευρώπης από την υπερατλαντική υπερδύναμη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η σχέση του οποίου με τον Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ, ήταν μεταξύ των πρώτων που χαιρέτισαν, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές λέγοντας ότι θα εργαστεί μαζί του «για περισσότερη ειρήνη και ευημερία».

«Η ασπίδα μας είναι η Ευρώπη» δήλωσε επίσης σήμερα η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν υπογραμμίζοντας ότι σε τομείς κλειδιά όπως η άμυνα, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η προστασία του περιβάλλοντος η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει την τύχη της στα χέρια της. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, κατά τη διάρκεια του σημερινού υπουργικού συμβουλίου προειδοποίησε για τον κίνδυνο εσωτερικού διχασμού στην ΕΕ μετά την επικράτηση Τραμπ και υπερασπίστηκε την ανάγκη δημιουργίας μίας «συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής» που θα αποτρέψει τις διμερείς διαπραγματεύσεις του τύπου «ο καθείς για τον εαυτό του».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η Ευρώπη «θα πρέπει να απαλλαγεί από το σύνδρομο της κατωτερότητας, να ξυπνήσει και να ενισχυθεί».

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ εξέφρασε την ανησυχία του ως προς τις προθέσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ λέγοντας ότι ίσως διακατέχεται από διαθέσεις ρεβανσισμού, αλλά και ότι «ο Τραμπ του 2025 είναι ο Τραμπ του 2016 στο χειρότερο».

Σε ό,τι αφορά τα γαλλικά πολιτικά κόμματα, η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του κόμματος των Ρεπουμπλικανών, Βαλερί Πεκρές, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξοπλιστεί οικονομικά και στρατιωτικά για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.

Ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Ραφαέλ Γκλυκσμάν έκανε λόγο για μία «παγκόσμια καταστροφή» και για έναν «εφιάλτη για τις δημοκρατίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ενώ από την πλευρά του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας ο Ζαν Λυκ Μελανσόν δήλωσε ότι «η επικράτηση Τραμπ οφείλεται στην απουσία της Αριστεράς στις ΗΠΑ» και ότι «όταν δεν υπάρχει αριστερά δεν υπάρχει και όριο στα δεξιά».

Τέλος η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η αμερικανική Δημοκρατία τοποθετήθηκε και εξέφρασε την ελπίδα ενίσχυσης των σχέσεων Γαλλίας - ΗΠΑ μετά την επικράτηση Τραμπ.

Σε ό,τι αφορά τον γαλλικό Τύπο, η εφημερίδα Le Monde, με ημερομηνία Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, στο κύριο άρθρό της υπογραμμίζει ότι σε αντίθεση με το 2016 που οι αμερικανοί πολίτες έδωσαν τον Λευκό Οίκο στον Τραμπ χωρίς να γνωρίζουν για τί ακριβώς πρόκειται, αυτή τη φορά τον γνωρίζουν απολύτως.

Η εφημερίδα εκτιμά ότι ο Τραμπ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε δρόμους εντελώς αντίθετους από αυτούς που οι ίδιες χάραξαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο δικός του κόσμος είναι αυτός των εμπορικών πολέμων και της επικράτησης του ισχυροτέρου.

Σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά ζητήματα, η εφημερίδα επισημαίνει τον κίνδυνο διακοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και της διμερούς διαπραγμάτευσης με τον Πούτιν, μιας ευνοϊκής γι'αυτόν έκβασης της πολεμικής σύγκρουσης. Κάτι που όπως σημειώνει, θα έχει επιπτώσεις στην συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Για δεύτερη θητεία Τραμπ «χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα» κάνει λόγο από την πλευρά της η εφημερίδα Libération, η οποία χαρακτηρίζοντας τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ παρανοϊκό, ξενόφοβο, ψεύτη και αυταρχικό, υπογραμμίζει ότι στις 20 Ιανουαρίου του 2025 ο Τραμπ θα ορκιστεί στο Καπιτώλιο το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια προσπάθησε να καταλάβει.

Τέλος η εφημερίδα Le Figaro αναφέρεται στην εκπόνηση αναλύσεων από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέσβεις πολλών κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες σχετικά με τους κινδύνους, τις συνέπειες και τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί έναντι των ΗΠΑ.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ίσως μόνο ένα σοκ όπως η επιστροφή του Τραμπ είναι πιθανό να κινητοποιήσει τους «27» σε μια σωτήρια έκρηξη, όπως κατάφεραν να κάνουν κατά τη διάρκεια του Brexit, της κρίσης του Covid και της επίθεσης στην Ουκρανία. Υπογραμμίζεται δε η δήλωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τσακ το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Χ: «Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τις αμερικανικές εκλογές, όταν εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.