Η ζήτηση κοκαΐνης ουδέποτε ήταν τόσο υψηλή στη Γαλλία: 1,1 εκατ. άνθρωποι κατανάλωσαν την ουσία αυτή τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του 2023, υποδεικνύει νέα έκθεση του γαλλικού παρατηρητηρίου ναρκωτικών και τάσεων ως προς τους εθισμούς (Observatoire français des drogues et des tendances addictives, OFDT) που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που καταγραφόταν στην προηγούμενη έκθεση του OFDT, που είχε κυκλοφορήσει το 2022: σε εκείνη γινόταν λόγος για περίπου 600.000 χρήστες κοκαΐνης την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εξηγούν το ότι οι χρήστες σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Στην πλευρά της προσφοράς, η παγκόσμια παραγωγή κοκαΐνης ουδέποτε ήταν τόσο υψηλή στην Κολομβία, στη Βολιβία και το Περού, τις τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή της παγκοσμίως, που έφθασε τους 2.700 τόνους το 2022, έναντι 1.334 το 2010, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος.

Αυτή η διαθεσιμότητα μεταφράστηκε επίσης στις επιχειρήσεις καταστολής: οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις συνολικά 23,5 τόνων κοκαΐνης το 2023, έναντι 4,1 τόνων το 2010. Και, τους πρώτους 11 μήνες του 2024, κατασχέθηκαν 47 τόνοι κοκαΐνης από τις γαλλικές υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών.

Άλλος παράγοντας, «η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας, με εργαζόμενους να κάνουν χρήση για να ‘αντέχουν στη δουλειά’», είτε πρόκειται για απασχολούμενους σε τομείς με εντατικά καθήκοντα (π.χ. εστίαση) ή για εργαζόμενους σε τομείς με δύσκολες και επίπονες συνθήκες (π.χ. αλιείς), επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιβάνα Ομπράντοβιτς, αναπληρώτρια διευθύντρια του OFDT.

Υπάρχει ακόμη «διαφοροποίηση των μορφών κατανάλωσης, με τη διάδοση της βάσης κοκαΐνης (κρακ) και τη μετατροπή σε κοινοτοπία της εικόνας της κοκαΐνης, που έχει γίνει ‘οικεία’ και εκλαμβάνεται ως ‘λιγότερο επικίνδυνη’ απ’ ό,τι πριν από είκοσι χρόνια», συνέχισε η κυρία Ομπράντοβιτς.

Αξιοσημείωτο της έκθεσης: η Γαλλία καταλαμβάνει πλέον την 7η θέση στην Ευρώπη ως προς την κατανάλωση κοκαΐνης.

Αν και η τιμή του γραμμαρίου παρέμεινε συγκριτικά σταθερή (60 ευρώ το 2011, 66 το 2023), η καθαρότητά της αυξήθηκε εκθετικά, στο 73% το 2023 από 46% το 2011.

Ειδικά στις «τάξεις των νέων ενηλίκων» καταγράφεται μια από τις «μεγαλύτερες αυξήσεις» ως προς τον «πειραματισμό και τη χρήση» ουσιών, ιδιαίτερα διεγερτικών, όπως είναι η κοκαΐνη και η ουσία έκσταση/MDMA, επισήμανε η κυρία Ομπράντοβιτς.

Στις αρχές του μήνα, τα βελγικά τελωνεία ανακοίνωσαν μείωση των κατασχέσεων κοκαΐνης το 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, που περιορίστηκαν στους 44 τόνους, έναντι 116 το 2023, κυρίως εξαιτίας των αυστηρότερων ελέγχων σε λιμάνια της Λατινικής Αμερικής, από όπου αναχωρούν ποσότητες του ναρκωτικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

