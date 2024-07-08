Δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν ζήτησε από τον Ατάλ να συνεχίσει «προς το παρόν» να τελεί τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα προκειμένου να «διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας», σύμφωνα με τα Ηλύσια Πεδία.

Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για τη Γαλλία αφού σε λίγες μόλις εβδομάδες ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για τη χώρα και τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή.

Χθες, ο Γκαμπριέλ Ατάλ γνωστοποίησε ότι θα παραιτηθεί μετά τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα ωστόσο, επισήμανε ότι θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του για όσο χρόνο χρειασθεί. Ανέφερε επίσης ότι η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά εξέφρασε την ικανοποίηση για το γεγονός ότι στη νέα Εθνοσυνέλευση δεν είναι δυνατή η συγκρότηση καμίας απόλυτης πλειοψηφίας από τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

Δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν παράταξη αντιστάθηκε και εξέλεξε τριπλάσιους βουλευτές από αυτούς που προέβλεπαν κάποιες δημοσκοπήσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του μετά την ανακοίνωση των πρώτων εκτιμήσεων δήλωσε ότι «ο πρόεδρος, ως εγγυητής των θεσμών μας, θα σεβαστεί την επιλογή των Γάλλων».

