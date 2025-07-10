Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι το Ισραήλ θα πλήξει ξανά το Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, εάν δεχθεί απειλή, διαμηνύοντας ότι «δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτείτε».

«Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, το Ταμπρίζ, το Ισφαχάν και οπουδήποτε προσπαθήσετε να απειλήσετε ή να βλάψετε το Ισραήλ. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε. Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε και με μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε ο Κατς σε δήλωση που δημοσιοποίησε το γραφείο του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.