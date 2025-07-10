Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Αλμπανέζε

Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έσπευσαν σήμερα σε υποστήριξη της πλέον υψηλόβαθμης ειδικού του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της για την άδικη, όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, κριτική που ασκεί στο Ισραήλ.

Η Ιταλίδα δικηγόρος Φραντσέσκα Αλμπανέζε είναι ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, μία από δεκάδες ειδικούς που έχουν διοριστεί από το 47μελές Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προκειμένου να συντάσσουν αναφορές για ειδικά παγκόσμια θέματα.

Ασκεί επί μακρόν κριτική στη μεταχείριση που επιφυλάσσει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους και αυτόν τον μήνα δημοσιοποίησε έκθεση κατηγορώντας τουλάχιστον 60 εταιρίες, περιλαμβανομένων ορισμένων των ΗΠΑ, ότι στηρίζουν τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως το όνομα της Αλμπανέζε θα προστεθεί στον κατάλογο των κυρώσεων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ για εργασία που παρακινεί σε παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζουν, διώξεις Ισραηλινών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε την Ουάσινγκτον να ανακαλέσει.

"Ακόμη και όταν διαφωνούν σφόδρα, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να εμπλέκονται ουσιαστικά και εποικοδομητικά, αντί να καταφεύγουν σε τιμωρητικά μέτρα", είπε.

Ο Γιεργκ Λόμπερ, ο Ελβετός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δήλωσε πως λυπάται για τις κυρώσεις, και κάλεσε τις χώρες μέλη "να αποφεύγουν ενέργειες εκφοβισμού και αντιποίνων" σε βάρος ειδικών του σώματος.

"Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έχω να κάνω", δήλωσε σήμερα η Φραντσέσκα Αλμπανέζε ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Η Μαριάνα Κατζάροβα, ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, εξέφρασε ανησυχία ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ.

"Είναι εντελώς απαράδεκτο και ανοίγει τις πύλες για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να κάνει το ίδιο", δήλωσε στο Ρόιτερς. "Είναι μια επίθεση στο σύστημα του ΟΗΕ ως σύνολο. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να το καταγγείλουν".

Η Ρωσία απέρριψε την εντολή της Κατζάροβα και αρνήθηκε να της επιτρέψει την είσοδο στη χώρα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προσθέσει δημόσια το όνομά της σε έναν κατάλογο κυρώσεων.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Ένα άλλο δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο, εξετάζει μια υπόθεση που έχει φέρει ενώπιόν του η Νότια Αφρική η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία.

Το Ισραήλ αρνείται ότι οι δυνάμεις του διαπράττουν εγκλήματα πολέμου ή γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στον πόλεμο στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται προκειμένου να διαλύσουν τους κανόνες και τους θεσμούς στους οποίους στηρίζονται επιζώντες σοβαρών παραβιάσεων", δήλωσε η Λιζ Έμερσον από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch).

Ο πρώην επικεφαλής της οργάνωσης Κένεθ Ροθ αποκάλεσε τις κυρώσεις των ΗΠΑ απόπειρα να "αποτρέψουν τη δίωξη των ισραηλινών εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας στη Γάζα".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοτε ένα από τα πιο ενεργά μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει αποδεσμευθεί από αυτό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διατεινόμενες ότι είναι προκατειλημμένο κατά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

