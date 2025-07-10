Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία: Καμία πρόοδος για ειρηνευτική συμφωνία στη συνάντηση Πασινιάν-Αλίεφ

Καμία απτή πρόοδος για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν δεν επιτεύχθηκε σήμερα, στη συνάντηση που είχαν στο Άμπου Ντάμπι οι ηγέτες των δύο αυτών χωρών του Καυκάσου.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ συναντήθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες τους δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, στις οποίες δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπήρξε πρόοδος στο θέμα της επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως είχαν συμφωνήσει οι δύο γειτονικές χώρες τον Μάρτιο, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε πάντως ότι συμφωνήθηκε «να συνεχιστούν οι διμερείς διαπραγματεύσεις» και να εφαρμοστούν «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών».

Το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να υπογράψει μια συμφωνία, παρουσίασε έναν κατάλογο απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του αρμενικού Συντάγματος, ώστε να περιλάβει και την αποποίηση οποιασδήποτε εδαφικής διεκδίκησης στην περιοχή του Καραμπάχ.

Μπακού και Γερεβάν πολέμησαν δύο φορές για τον έλεγχο αυτού του ορεινού θύλακα. Το Αζερμπαϊτζάν τον κατέλαβε τελικά, εκδιώκοντας τους Αρμένιους αυτονομιστές, σε μια επιχείρηση-αστραπή το 2023.

Στις αρχές της εβδομάδας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθεί γρήγορα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια επιθυμία εξέφρασαν και τον Μάιο οι ηγέτες της ΕΕ, όταν συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που φιλοξενήθηκε στην Αλβανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

