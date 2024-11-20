Γαλλία: Ανησυχητικά συμπεράσματα έρευνας για τη σεξουαλική βία στο ιατρικό επάγγελμα

Ο γαλλικός Ιατρικός Σύλλογος, που εποπτεύει την τήρηση της δεοντολογίας στους κόλπους του ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα, έδωσε σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα μια έρευνα για τη σεξουαλική και σεξιστική βία με δράστες γιατρούς, με τα συμπεράσματά της να χαρακτηρίζονται «πολύ ανησυχητικά».

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 21.140 γιατροί, πάνω από τους μισούς (54%) γνωρίζουν να έχει διαπραχθεί σεξουαλική ή σεξιστική βία από έναν άλλο γιατρό, με θύματα ασθενείς, επαγγελματίες υγείας ή άλλα πρόσωπα. Σχεδόν οι μισές γυναίκες (49%) είπαν ότι οι ίδιες έπεσαν θύμα σεξιστικής ή σεξουαλικής βίας από άλλον γιατρό.

Αναλυτικότερα, το 44% των γυναικών γιατρών είπαν ότι ήταν θύματα σεξιστικής ή σεξουαλικής προσβολής από συναδέλφους τους, το 16% ότι αντιμετώπισε σεξουαλική παρενόχληση, το 6% σεξουαλική επίθεση και το 1% βιασμό (ορισμένες γυναίκες κατήγγειλαν πολλά και διαφορετικά συμβάντα).

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα σημειώνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών και, σε μικρότερο βαθμό, κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία των γιατρών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δρ Φρανσουά Αρνό, δήλωσε τον «ανησυχούν πολύ» οι αριθμοί αυτοί, τονίζοντας ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί». Ο Σύλλογος σκοπεύει να ζητήσει τη διεξαγωγή μιας παρόμοιας έρευνας, πιθανότατα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, για να διαπιστώσει πώς εξελίσσονται τα πράγματα.

Από το 2019 ο Σύλλογος έχει λάβει μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η αποβολή των «μαύρων προβάτων» από τις τάξεις του. «Ο στόχος είναι η μηδενική ανοχή», τόνισε ο Δρ Αρνό.

Ο Σύλλογος έχει επίσης φτιάξει στον ιστότοπό του μια εφαρμογή που βοηθά τα θύματα σεξιστικής ή σεξουαλικής βίας με δράστες γιατρούς να καταγγείλουν τα συμβάντα. Στην περίπτωση που οι τοπικοί Ιατρικοί Σύλλογοι δεν φροντίζουν να εξετάζουν τις υποθέσεις, το Εθνικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να τις αναλάβει το ίδιο και να τις παραπέμψει στο πειθαρχικό, πρόσθεσε.

Ο Σύλλογος ζήτησε επίσης να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει το ποινικό μητρώο κάποιου γιατρού όταν κατηγορείται και να του επιτρέπεται να συμβουλεύεται συστηματικά το αρχείο των δραστών σεξουαλικών ή βίαιων επιθέσεων (Fijais) όταν κάποιος ζητά να εγγραφεί μέλος του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.