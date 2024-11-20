Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γερμανία στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και drones

Η Γερμανία έχει στείλει στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρομαχικά.

Ειδικότερα, παραδόθηκαν 11 αυτοκινούμενα πυροβόλα – τέσσερα Panzerhaubitze 2000 και επτά M109 – όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη λίστα της γερμανικής κυβέρνησης με τη στρατιωτική βοήθεια που έχει προσφέρει στην Ουκρανία. Παραδόθηκαν επίσης 41.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης 47 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 8 αερομεταφερόμενα οχήματα Caracal. Επιπροσθέτως, η Ουκρανία έχει παραλάβει δύο οχήματα Biber για κατασκευή γεφυρών, τρία τεθωρακισμένα οχήματα αποναρκοθέτησης Wisent και οκτώ φορτηγά Oshkosh. Παραδόθηκαν τέλος περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαφόρων τύπων, καθώς και ιατρικές προμήθειες.

Από πλευράς ποσότητας, η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων για την Ουκρανία, μετά τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

