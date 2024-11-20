Γερμανία: Αβέβαιο το μέλλον των φωτογραφείων

Οι περισσότεροι από τους περίπου 24.000 φωτογράφους και φωτογραφεία που υπάρχουν στη Γερμανία βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους τραβώντας φωτογραφίες διαβατηρίων. Εξάλλου κάθε χρόνο υπάρχουν 9 με 10 εκατομμύρια πολίτες που χρειάζονται νέες φωτογραφίες για τα προσωπικά τους έγγραφα. Από τον Μάιο του επόμενου έτους όμως οι αρχές θα δέχονται μονάχα ψηφιακές βιομετρικές φωτογραφίες για τα νέα διαβατήρια – και η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία πραγματική υπαρξιακή απειλή για τα φωτογραφεία.



«Ακόμη κι εάν οι φόβοι μας επιβεβαιωθούν κατά το ήμισυ, ήδη τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα», προειδοποιεί ο Κρίστιαν Χάμερ, επικεφαλής της αλυσίδας φωτογραφείων Picture People. Οι θέσεις εργασίας του κλάδου απειλούνται και «οι επιχειρήσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στις φωτογραφίες διαβατηρίων, θεωρώ πως δεν έχουν καμία ελπίδα», προσθέτει ο Χάμερ.

Σε ανταγωνισμό με το κράτος

Οι ψηφιακές βιομετρικές φωτογραφίες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στις «πειραγμένες» φωτογραφίες διαβατηρίου, το λεγόμενο “morphing”.



Ο Τίλο Ρέριγκ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ringfoto με έδρα στο Φιρτ, εκτιμά τον ετήσιο κύκλο εργασιών από τις υπηρεσίες φωτογραφιών διαβατηρίου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Από τον Μάιο όμως τα φωτογραφεία θα έχουν να ανταγωνιστούν και τα ψηφιακά τερματικά φωτογραφιών του γερμανικού κράτους – και μάλιστα σε μία υπηρεσία απ’ όπου προέρχεται ακόμη και το 50% των εσόδων των φωτογραφείων.



Τα ψηφιακά τερματικά φωτογραφιών τοποθετούνται ήδη σε δημόσιες υπηρεσίες και θα προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να πηγαίνουν και να τραβούν εκεί μόνοι τους τις φωτογραφίες διαβατηρίου τους. Οι φωτογραφίες ανεβαίνουν στη συνέχεια σε ένα cloud και αργότερα προστίθενται στα προσωπικά έγγραφα του εκάστοτε πολίτη. Το Ομοσπονδιακό Τυπογραφείο είναι σε θέση να προμηθεύσει 8.000 από τα φωτογραφικά αυτά τερματικά σε 5.500 κέντρα έκδοσης διαβατηρίων και ταυτοτήτων.

Υπ. Εσωτερικών: Προέχει η ασφάλεια

Το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών παραδέχεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος πως «για συγκεκριμένους κλάδους» προβλέπεται μείωση των εσόδων – αλλά προτεραιότητα αποτελούν η ψηφιοποίηση και η ασφάλεια.



Στην Picture People οι φωτογραφίες διαβατηρίου αποτελούν γύρω στο 30% των εσόδων σύμφωνα με τον Κρίστιαν Χάμερ, δηλαδή περίπου 500.000 ευρώ. Μετά τον Μάιο ο Χάμερ αναμένει πως το συγκεκριμένο ποσοστό θα υποχωρήσει στο 15%, «μία πολύ σημαντική μείωση».



Και ο επικεφαλής της αλυσίδας φωτογραφείων περιμένει περαιτέρω απώλειες, «διότι πολλοί από τους πελάτες που έρχονται για φωτογραφίες διαβατηρίου ενδιαφέρονται και για άλλες υπηρεσίες μας». Οι φωτογραφίες διαβατηρίου αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους για την προσέλκυση νέων πελατών.

Πολλοί θα επιλέξουν απλώς το εύκολο

Η διοίκηση της Ringfoto δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια, όπως τονίζει ο Ρέριγκ. Προκειμένου να αντεπεξέλθει στη νέα πρόκληση ο κλάδος, αναπτύχθηκε ένα ιδιωτικό σύστημα ψηφιακών φωτογραφιών διαβατηρίου, οι οποίες ανεβαίνουν επίσης σε cloud και είναι εξίσου δύσκολο να παραποιηθούν. «Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που θέτει ο νομοθέτης», τονίζει ο Ρέριγκ.



Το κόστος για το σύστημα αυτό ανέρχεται σε κάμποσα εκατομμύρια ευρώ. Για την αξιοποίησή του τα φωτογραφεία και οι φωτογράφοι πληρώνουν εφ’ άπαξ ένα τριψήφιο ποσό – και κάθε φορά που θα συνδέονται στο σύστημα, θα ταυτοποιούνται και θα μπορούν να ανεβάσουν τις φωτογραφίες που τράβηξαν. Ο Ρέριγκ υπολογίζει ότι περισσότεροι από 3.000 συνάδελφοί του θα ενταχθούν στο σύστημα.



Με αυτόν τον τρόπο τα φωτογραφεία θα είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία στους πελάτες τους. Ο Κρίστιαν Χάμερ ωστόσο φοβάται πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα επιλέξουν απλώς τον ευκολότερο τρόπο, ώστε να εξοικονομήσουν και χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν και να πηγαίνουν σε κάποιο φωτογραφείο.

Δυσοίωνο το μέλλον του κλάδου

Έτσι, ο Χάμερ σκοπεύει να ενισχύσει την εταιρεία μέσω των εταιρικών φωτογραφίσεων – για παράδειγμα με πορτρέτα διοικητικών συμβουλίων ή τη φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιακών διαδικασιών.



Ο Χάμερ ανησυχεί πάντως για το μέγεθος που θα πρέπει να έχει η εταιρεία εφ’ εξής, καθώς η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές. Εν κατακλείδι ο επιχειρηματίας είναι αρκετά απαισιόδοξος για το μέλλον: «Ο κλάδος πρόκειται να υποστεί πάρα πολλές περικοπές προσωπικού, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις θα πτωχεύσουν».



