Ζελένσκι: "Πολύ σημαντικές" οι νάρκες που θα δώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε απόψε ότι οι νάρκες κατά προσωπικού, τις οποίες αποφάσισε η Ουάσινγκτον να προσφέρει στη χώρα του, είναι «πολύ σημαντικές» για να σταματήσει η προέλαση του ρωσικού στρατού στις ανατολικές επαρχίες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Διεθνούς Εκστρατείας για την Απαγόρευση των Ναρκών (ICBL) κατήγγειλαν την απόφαση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τη «καταστροφική».

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την αποστολή ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει και νάρκες κατά προσωπικού καθώς, όπως είπε, «είναι πολύ σημαντικές (…) για να σταματήσουμε τις ρωσικές επιθέσεις».

Το τελευταίο διάστημα οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος, απέναντι στους Ουκρανούς στρατιώτες που είναι λιγότεροι αριθμητικά και όχι εξίσου καλά εξοπλισμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

