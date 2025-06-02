Γαλλία: Ακτιβιστές έκλεψαν ομοίωμα του Μακρόν- Το έβαλαν έξω από ρωσική πρεσβεία

Ακτιβιστές της Greenpeace έκλεψαν το κέρινο ομοίωμα του Εμανουέλ Μακρόν από το μουσείο Γκρεβέν του Παρισιού και το τοποθέτησαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους οικονομικούς δεσμούς που διατηρεί η Γαλλία με τη Μόσχα.

«Για μας, η Γαλλία παίζει διπλό παιχνίδι» και ο Γάλλος πρόεδρος «ενσαρκώνει αυτή τη διπλή γλώσσα: στηρίζει την Ουκρανία αλλά ενθαρρύνει τις γαλλικές εταιρείες να συνεχίσουν το εμπόριο με τη Ρωσία», είπε ο Ζαν-Φρανσουά Ζουλιάρ, ο γενικός διευθυντής του παραρτήματος της οικολογικής οργάνωσης στη Γαλλία.

Des militants de Greenpeace ont volé la statue de cire du président de la République et l'ont installé devant l'ambassade de Russie. Ils l'ont ensuite rangé dans un coffre et sont repartis avec en camion. pic.twitter.com/8mze7vKuWh — Le Figaro (@Le_Figaro) June 2, 2025

«Στοχεύουμε ονομαστικά τον Εμανουέλ Μακρόν επειδή φέρει ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτήν την κατάσταση. Εκείνος θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή» των συζητήσεων που γίνονται στην Ευρώπη προκειμένου να διακοπούν οι εμπορικές συμβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, δύο γυναίκες και ένας άνδρας μπήκαν το πρωί, υποδυόμενοι τους τουρίστες, στο διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παρισιού, το αντίστοιχο του Μουσείου Μαντάμ Τισό του Λονδίνου.

Αφού άλλαξαν ρούχα, για να φαίνονται σαν τεχνίτες ή υπάλληλοι του μουσείου, έκλεψαν το άγαλμα, αξίας 40.000 ευρώ και το έκρυψαν σε μια κουβέρτα. Βγήκαν από το κτίριο από την έξοδο κινδύνου.

Λίγο αργότερα, μια δημοσιογράφος είδε το άγαλμα τοποθετημένο μπροστά στην πρεσβεία της Ρωσίας, που βρίσκεται στο 16ο Διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.