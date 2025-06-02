Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι «χρειαζόμαστε μια πραγματική εκεχειρία, χρειαζόμαστε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο». Τόνισε, επίσης, ότι «η πίεση λειτουργεί, καθώς το Κρεμλίνο δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο» και χαιρέτισε τη δέσμευση του γερουσιαστή Γκράχαμ να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και να προχωρήσει με το νομοσχέδιο στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά της η ΕΕ προετοιμάζει το 18ο πακέτο «αυστηρών κυρώσεων», που στοχεύουν τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών του Nord Stream, του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας και την περαιτέρω μείωση του ανώτατου ορίου τιμών ρωσικού αργού πετρελαίου (σ.σ. οι χώρες του G7 έχουν ορίσει μέγιστη τιμή πώλησης 60 δολαρίων ανά βαρέλι), σε μια προσπάθεια να μειωθούν κι άλλο τα έσοδα της Μόσχας, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που στοχεύουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν και ο γερουσιαστής Γκράχαμ συζήτησαν επίσης το ζήτημα των 20.000 απαχθέντων παιδιών από την Ουκρανία και την πιθανή περαιτέρω πίεση προς τη Ρωσία.

Σχετικά με τη διαμάχη για τους δασμούς, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων πριν από το τέλος της περιόδου των 90 ημερών, θα ήταν "το καλύτερο σενάριο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.