Η Αναλένα Μπέρμποκ μετακομίζει στον ΟΗΕ

Σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Ουκρανίας και της Γάζας, η πρώην Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ πρόκειται να εκλεγεί σήμερα στην προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε μια εθιμοτυπική διαδικασία, με ψηφοφορία διά βοής, χειροκρότημα, ενώ αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αν και θεωρείται τυπικά κορυφαίο αξίωμα του ΟΗΕ, βασική αρμοδιότητα της νέας προέδρου θα είναι η προετοιμασία και η προεδρία στις συνόδους της ΓΣ.

Παρόλα αυτά, η Αναλένα Μπέρμποκ φιλοδοξεί να προσδώσει στο αξίωμα αυτό νέα πνοή, σε μια χρονιά καμπή, που ο ΟΗΕ γιορτάζει τα 80 χρόνια του και ο κόσμος κλυδωνίζεται από πρωτοφανείς προκλήσεις.

Μπέρμποκ vs Τραμπ στις ΗΠΑ;

Πέραν του πολέμου στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στο Ισραήλ και τη Γάζα, η Αναλένα Μπέρμποκ -που θα ζει πλέον στη Νέα Υόρκη- θα έχει να αντιμετωπίσει και τον παράγοντα Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά και την παρουσία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ με αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την Παλαιστινιακή Υπηρεσία Αρωγής.

Πάντως είναι γεγονός ότι η υποψηφιότητα Μπέρμποκ προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τη Ρωσία να κατηγορεί την Μπέρμποκ για μεροληπτική στάση, έλλειψη τυπικών διπλωματικών προσόντων, αλλά και για μια κηλίδα στο οικογενειακό παρελθόν της: τον ναζί παππού της, που υπηρέτησε στα SS. Δεν αποκλείεται η Ρωσία να προσπαθήσει να καθυστερήσει την εκλογή της Αναλένα Μπέρμποκ στην προεδρία της ΓΣ του ΟΗΕ, ζητώντας βάσει πρωτοκόλλου μυστική ψηφοφορία.

Αντιδράσεις όμως προκάλεσε και η απόφαση Μερτς και Σολτς να προταθεί για το αξίωμα αυτό η Αναλένα Μπέρμποκ, αντί της έμπειρης Γερμανίδας διπλωμάτη Χέλγκα Σμιντ.

Πηγή: Deutsche Welle

