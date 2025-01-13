Σχεδόν 47 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις γαλλικές υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών κατά τους 11 πρώτους μήνες του 2024, ποσότητα διπλάσια απ' ό,τι το 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Είναι ιστορικό ρεκόρ», δήλωσε ο υπουργός υπενθυμίζοντας πως το 2023 είχαν κατασχεθεί «23 τόνοι» κοκαΐνης.

Ο Ρεταγιό έκανε τις δηλώσεις αυτές στη Χάβρη, το λιμάνι της βορειοδυτικής Γαλλίας όπου στις 30 Δεκεμβρίου 2024 είχαν κατασχεθεί δύο τόνοι κοκαΐνης.

Για τους ειδικούς, πρόκειται για ένα αληθινό «λευκό τσουνάμι» που ξεχύθηκε το 2024 στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους δρόμους και τις ακτές της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτή η ισχυρή αύξηση της κυκλοφορίας της κοκαΐνης εξηγείται από την «έκρηξη της παραγωγής» στη Νότια Αμερική, τον «εκδημοκρατισμό της κατανάλωσης στην Ευρώπη» και τον «κορεσμό» της αμερικανικής αγοράς.

Σ' αυτά προστίθεται η ακραία οικονομική απόδοση του ναρκωτικού αυτού για τους λαθρεμπόρους. Ένα κιλό κοκαΐνης κοστίζει «από 2.000 ως 2.500 δολάρια (1.950 ως 2.440 ευρώ) χονδρική στην Κολομβία, 5.000 (σχεδόν 4.900 ευρώ) στις Γαλλικές Αντίλλες» και καταλήγει στα «33.000 ευρώ στη Χάβρη», λέει ένας αρμόδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

