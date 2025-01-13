Ελ Σαλβαδόρ κατά των καρτέλ: Κατάσχεση 4,3 τόνων κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα

Οι αρχές του Σαλβαδόρ προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 4,3 τόνων κοκαΐνης που μετέφεραν τέσσερα πλεούμενα σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό και στη σύλληψη οκτώ υπηκόων Ισημερινού κι ενός Κολομβίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Το εθνικό (πολεμικό) ναυτικό μας κατάφερε ιστορικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών τις πρώτες ημέρες του 2025, με τέσσερις κατασχέσεις σε μόλις μια αποστολή, όλες σε διεθνή ύδατα», ανέφερε ο κ. Μπουκέλε μέσω X.

Κατασχέθηκε ποσότητα «4,3 τόνων κοκαΐνης, αξίας 100 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε ο σαλβαδοριανός πρόεδρος, επιμένοντας στο ότι η επιχείρηση αυτή κατάφερε «σκληρό πλήγμα» στο οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους του Σαλβαδόρ, οι δυο πολίτες του Ισημερινού συνελήφθησαν κάπου 990 ναυτικά μίλια (περίπου 1.800 χιλιόμετρα) από τις εκβολές του Χαλτεπέκε, με 1.560 κιλά κοκαΐνης, αξίας 38,9 εκατ. δολαρίων στο πλεούμενό τους. Κατά τον ίδιο, στην ίδια περιοχή, αναχαιτίστηκε δεύτερο πλεούμενο με 1.560 κιλά του ίδιου ναρκωτικού και συνελήφθησαν υπήκοος Ισημερινού και υπήκοος Κολομβίας.

Στο τρίτο πλοίο, περίπου 850 ναυτικά μίλια (1.570 χλμ.) από τις ακτές, συνελήφθησαν δυο πολίτες Ισημερινού που μετέφεραν 599 κιλά κοκαΐνης αξίας 14,9 εκατ. δολαρίων, πρόσθεσε. Και τέλος τρεις πολίτες Ισημερινού συνελήφθησαν πάνω σε τέταρτο πλοίο, σχεδόν σε ίση απόσταση, με 626 κιλά της λευκής σκόνης, εκτιμώμενης αξίας 15,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πολεμικό ναυτικό του Σαλβαδόρ διεξάγει συχνά επιχειρήσεις και κατασχέσεις αυτής της φύσης.

Γενικά, η χώρα της κεντρικής Αμερικής αποτελεί μέρος των οδών διακίνησης ναρκωτικών από κράτη που βρίσκονται νοτιότερα, στη Λατινική Αμερική —ιδίως την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού— προς την αγορά των ΗΠΑ, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαΐνης στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.