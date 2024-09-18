Λίβανος: Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ για τις εκρήξεις βομβητών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή για να συζητήσει τις πολύνεκρες εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα η Σλοβενία που ασκεί την προεδρία αυτού του οργάνου.

Η συνεδρίαση, την οποία ζήτησε η Αλγερία, θα ξεκινήσει στις 15.00 ώρα Νέας Υόρκης (22.00 ώρα Ελλάδας).

Στους εννέα ανέρχονται οι νεκροί και στους εκατοντάδες οι τραυματίες από τον νέο κύκλο εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που σημειώθηκαν την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν κυρίως τραύματα στο στομάχι και στα χέρια, αναφέρουν οι αρχικές πληροφορίες.

Παράλληλα, εκτός από τις συσκευές επικοινωνίας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Βηρυτού εξερράγησαν και οικιακά ηλιακά συστήματα. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν να έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 έως 20 εκρήξεις που σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλες 15 έως 20 εκρήξεις στο νότιο Λίβανο, είπε η πηγή.

⚡ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.



Many residential buildings are on fire. pic.twitter.com/zZsHM7lOAU — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 18, 2024

«Το νέο κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι) άφησε πίσω του εννέα νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Όλες αυτές οι περιοχές είναι προπύργια της Χεζμπολάχ.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε στο Reuters ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Το σημερινό συμβάν έρχεται την επομένη της πρωτοφανούς επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε σχεδόν 2.800 σε ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών σε προπύργια της Χεζμπολάχ σε αυτά τα ίδια οχυρά του ισχυρού φιλοϊρανικού κινήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Σήμερα, οι ασύρματοι πομποδέκτες εξερράγησαν ταυτόχρονα στα νότια προάστια της Βηρυτού, την ώρα που γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στις χθεσινές εκρήξεις.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, ανέφερε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυψε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Άλλες εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά), όπου τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσοκομειακή πηγή.

Η Πολιτική Προστασία του Λιβάνου τόνισε ότι οι διασώστες της «εργάζονται για να κατασβήσουν πυρκαγιές» που ξέσπασαν σε σπίτια, αυτοκίνητα και καταστήματα στη Μπεκάα, όπου εξερράγησαν οι συσκευές.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτά τα αιματηρά συμβάντα αλλά η προϊστορία, όλες οι ενδείξεις, καθώς και οι εχθροί του Ισραήλ, δείχνουν το εβραϊκό κράτος ως εγκέφαλο και σχεδιαστή αυτών των επιθέσεων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.