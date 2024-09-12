Ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Ουκρανία ενώ το πλοίο έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα και είχε ήδη εγκαταλείψει τα ουκρανικά ύδατα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το πλοίο είχε προορισμό την Αίγυπτο, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Πηγές του ναυτιλιακού κλάδου είπαν ότι πρόκειται για το μεταφοράς χύδην φορτίου "Aya" που έφερε σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις. Όπως μεταδίδει το Reuters, διαχειριστής του πλοίου είναι η VRS Maritime Services, η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα. Πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν ότι πλοιοκτήτρια είναι αλλοδαπή και η διαχειρίστρια δεν έχει άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας. Και καθώς το πλοίο έχει σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, δεν υπάρχει κανένας νομικός δεσμός της Ελλάδας με το πλοίο

Η τελευταία αναφερθείσα θέση του πλοίου ήταν στα ανοιχτά του ρουμανικού λιμανιού της Κωνστάντζας. Λίγο αργότερα πηγή τόνισε στο Reuters ότι το πλοίο έπλεε σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη από τον ρωσικό πύραυλο. Και ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, δήλωσε από την πλευρά του πως το πλοίο όταν χτυπήθηκε έπλεε στη θαλάσσια οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, σε ρουμανικά χωρικά ύδατα στις εκβολές του ποταμού Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα στο πλοίο «θρασεία επίθεση» στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Σημειώνεται πως με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας, το πλοίο έχει σταματήσει να πλέει.

"Δεν ήταν στα ρουμανικά χωρικά ύδατα" λέει η Ρουμανία

Η ρουμανική ναυτιλιακή αρχή από την πλευρά της έσπευσε να διαψεύσει να διαψεύσει ότι το πλοίο έπλεε σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη.

"Θέλω να τονίσω ότι το πλοίο δεν έπλεε σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη», είπε πηγή από τη ρουμανική ναυτιλιακή αρχή.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Ντίμτρο Πλετεντσούκ τόνισε πως το πλοίο βρίσκονταν στη ρουμανική θαλάσσια οικονομική ζώνη τη στιγμή του πλήγματος από ρωσικό πύραυλο. Πρόσθεσε πως η Ρωσία χρησιμοποίησε βομβαρδιστικά Tu-22 για την επίθεση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι το ρωσικό πλήγμα στο πλοίο ήταν μια «θρασύτατη επίθεση» στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Η ρουμανική Ναυτική Αρχή έσπευσε να διαψεύσει αυτή την εκδοχή. Μια εκπρόσωπος της ρουμανικής αρχής δήλωσε ότι το πλοίο δεν βρισκόταν σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω για το εν λόγω πλοίο τη στιγμή εκείνη δεν βρισκόταν στα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος της Αρχής, Ιρίνα Πουσκάσου. «Δεν μας ζητήθηκε με κανέναν τρόπο να παράσχουμε βοήθεια», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής επί της επίθεσης αυτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.