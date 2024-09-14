Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών της G7 καταδίκασαν σήμερα «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τις εξαγωγές του Ιράν και την προμήθεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως κάθε υποστήριξη στον παράνομο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να σταματήσει τέτοιες μεταφορές βαλλιστικών πυραύλων, UAVs και σχετικής τεχνολογίας, που αποτελούν άμεση απειλή για τον ουκρανικό λαό καθώς και για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια ευρύτερα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ΥΠΕΞ των χωρών της G7.

Το G7 αποτελείται από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

