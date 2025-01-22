FT: Πλοία που μεταφέρουν προωθητικό πυραύλων θα πλεύσουν από την Κίνα προς το Ιράν

Δύο ιρανικά φορτηγά πλοία που μεταφέρουν ένα κρίσιμο χημικό συστατικό για προωθητικό πυραύλων θα πλεύσουν από την Κίνα στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους ασφαλείας δύο δυτικών χωρών.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι τα πλοία με ιρανική σημαία - το Golbon και το Jairan - αναμένεται να μεταφέρουν περισσότερους από 1.000 τόνους υπερχλωρικού νατρίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή υπερχλωρικού αμμωνίου, το κύριο συστατικό για το στερεό προωθητικό για πυραύλους.

Δύο από τους αξιωματούχους είπαν ότι το υπερχλωρικό νάτριο θα μπορούσε να παράγει 960 τόνους υπερχλωρικού αμμωνίου, που αποτελεί το 70% του προωθητικού για πυραύλους στερεού καυσίμου. Αυτή η ποσότητα υπερχλωρικού αμμωνίου θα μπορούσε να παράγει 1.300 τόνους προωθητικού, αρκετό για να τροφοδοτήσει 260 ιρανικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, όπως ο Kheibar Shekan ή ο Haj Qassem, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Το υπερχλωρικό αμμώνιο συγκαταλέγεται μεταξύ των χημικών ουσιών που ελέγχονται από το Missile Technology Export Control Regime, έναν διεθνή οργανισμό κατά της διάδοσης.

Τα χημικά αποστέλλονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον επίλεκτο βραχίονα του ιρανικού στρατού, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 34 κοντέινερ 20 ποδών που περιείχαν τη χημική ουσία φορτώθηκαν στο Golbon, το οποίο αναχώρησε από το κινεζικό νησί Daishan την Τρίτη. Το Jairan αναμένεται να αναχωρήσει από την Κίνα με 22 εμπορευματοκιβώτια στις αρχές Φεβρουαρίου. Και τα δύο πλοία, τα οποία ανήκουν σε ιρανικές οντότητες, αναμενόταν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι των τριών εβδομάδων προς το Ιράν χωρίς να πραγματοποιήσουν καμία στάση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα χημικά φορτώθηκαν στο Golbon στο Taicang, ένα λιμάνι ακριβώς βόρεια της Σαγκάης, και θα φτάσουν στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι στο νότιο Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Με βάση τα δεδομένα από το Marine Traffic, το Golbon παρέμεινε αρκετές ημέρες στο νησί Daishan πριν αποπλεύσει την Τρίτη. Το Marine Traffic έδειξε το Jairan περίπου 75 χιλιόμετρα νότια του Daishan, στα ανοικτά των ακτών του Ningbo στην επαρχία Zhejiang της Κίνας νωρίς την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι δεν μπορούσαν να πουν εάν το Πεκίνο γνώριζε τις αποστολές. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν επικρίνει την Κίνα ότι παρέχει υποστήριξη σε καθεστώτα από την Τεχεράνη έως τη Μόσχα.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι «δεν είναι γνωρίζει» και ότι το Πεκίνο δεσμεύεται να «διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου και να προωθήσει ενεργά την πολιτική και διπλωματική διευθέτηση του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος».

Η ιρανική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην κορυφαίος αναλυτής της CIA στην Κίνα, είπε ότι η Κίνα είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένες πωλήσεις όπλων στο Ιράν που χρονολογούνται από το 1979, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πυραύλων κατά των πλοίων «Silkworm» το 1986 κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

«Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Κίνα βοήθησε εκτενώς τον ιρανικό στρατό με το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και παρείχε τεχνογνωσία, τεχνολογία, εξαρτήματα και εκπαίδευση», δήλωσε ο Wilder, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

«Το κίνητρο της Κίνας στην παροχή βοήθειας προς το Ιράν αφορά και την παράνομη βοήθεια του Ιράν να παράγει πυραύλους για τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εδραιώνοντας έτσι την κοινή υπόθεση ενάντια στην «ηγεμονία» των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Πεκίνο αγοράζει ετησίως μεγάλες ποσότητες ιρανικού αργού πετρελαίου με έκπτωση.

Η Ουάσιγκτον επέκρινε επίσης την Κίνα για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων αγοράζοντας ιρανικό πετρέλαιο, αλλά οι επικριτές της κυβέρνησης Μπάιντεν υποστηρίζουν ότι δεν έκανε αρκετά για να επιβάλει τις κυρώσεις.





Πηγή: skai.gr

