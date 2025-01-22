Λογαριασμός
Οι Χούθι απελευθέρωσαν μέλη πληρώματος πλοίου που είχαν καταλάβει το 2023

Οι ναυτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι και παραδόθηκαν στο Ομάν, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

χουθι

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης άφησαν ελεύθερα έπειτα από πάνω από ένα χρόνο τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Galaxy Leader, που είχαν συλλάβει στ' ανοικτά των ακτών της Υεμένης τον Νοέμβριο του 2023, μετέδωσαν σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al Masirah και το πρακτορείο ειδήσεων Saba των Χούθι.

Οι ναυτικοί κρατούνταν από τους σιίτες αντάρτες μετά την κατάσχεση του πλοίου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι και παραδόθηκαν στο Ομάν, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο των Χούθι «ανακοίνωσε την απελευθέρωση των μελών του πληρώματος του Galaxy Leader, το οποίο είχε συλληφθεί στις 19 Νοεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της εκστρατείας για την υποστήριξη της Γάζας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Saba των ανταρτών, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προς «υποστήριξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

