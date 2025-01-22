Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης άφησαν ελεύθερα έπειτα από πάνω από ένα χρόνο τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Galaxy Leader, που είχαν συλλάβει στ' ανοικτά των ακτών της Υεμένης τον Νοέμβριο του 2023, μετέδωσαν σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al Masirah και το πρακτορείο ειδήσεων Saba των Χούθι.

Οι ναυτικοί κρατούνταν από τους σιίτες αντάρτες μετά την κατάσχεση του πλοίου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι και παραδόθηκαν στο Ομάν, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

YEMENI SOURCES REPORTED THAT A DELEGATION FROM THE SULTANATE OF OMAN WILL ARRIVE IN THE YEMENI CAPITAL, SANAA, TO CONDUCT DISCUSSIONS AND NEGOTIATIONS WITH THE ANSAR ALLAH HOUTHI AUTHORITIES REGARDING THE RELEASE OF THE CREW OF THE SHIP “GALAXY LEADER,” WHICH HAS BEEN HELD BY… pic.twitter.com/HQBnewgfTt — أنيس منصور (@anesmansory) January 22, 2025

Το Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο των Χούθι «ανακοίνωσε την απελευθέρωση των μελών του πληρώματος του Galaxy Leader, το οποίο είχε συλληφθεί στις 19 Νοεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της εκστρατείας για την υποστήριξη της Γάζας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Saba των ανταρτών, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προς «υποστήριξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

