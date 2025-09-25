FT: Ο Στάρμερ δεν προγραμματίζει να λάβει μέρος στην Κλιματική Διάσκεψη του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν προγραμματίζει τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Βραζιλία, σύμφωνα με μία σημερινή δημοσιογραφική αναφορά των Financial Times, που επικαλούνται άγνωστες πηγές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

