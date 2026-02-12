Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων, αναφέρουν οι Financial Times το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση, τα οποία επικαλούνται οι Financila Times, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, ανέφεραν τα ίδια άτομα, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης επιτροπής, ενώ ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2024. Μετά το τέλος της θητείας του διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή δήλωνε ότι η πώληση έγινε κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίν Χολεβότ.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» πρόσθεσε.

Η Olaf, η αρμόδια αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η SFPIM και ο Χαν δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

