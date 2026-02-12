Ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μόσερι (Adam Mosseri, CEO) το πρώτο στέλεχος της Σίλικον Βάλεϊ που καταθέτει στη ιστορική δίκη εις βάρος της Google και της Meta, απέρριψε την έννοια του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτιμώντας να μιλήσει για «προβληματική χρήση».

Η κατάθεσή του χθες, που διήρκεσε μία ολόκληρη ημέρα, δεν οδήγησε σε αποκαλύψεις, αλλά χρησίμευσε ως πρόβα ενόψει της κατάθεσης του αφεντικού του, του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επικεφαλής της Meta, που είναι προγραμματισμένο να καταθέσει στις 18 Φεβρουαρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube Νιλ Μόχαν θα καταθέσει στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο Μόσερι υπερασπίστηκε τις πρακτικές της πλατφόρμας δηλώνοντας: «Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τον κλινικό εθισμό από την προβληματική κρίση»,

Η δίκη επικεντρώνεται στην υπόθεση μιας 20χρονης σήμερα γυναίκας, της Κέιλι Τζ. Μ. από την Καλιφόρνια, η οποία ισχυρίζεται ότι εθίστηκε στο Instagram σε μικρή ηλικία. Η ίδια ανέφερε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί εντατικά το YouTube σε ηλικία 6 ετών και στη συνέχεια πέρασε στο Instagram, το TikTok και το Snapchat.

Το Instagram στο οποίο εγγράφηκε η Κέιλι σε ηλικία 11 ετών «ήταν πολύ διαφορετικό και παρουσίαζε πολύ λιγότερους κινδύνους τότε, γιατί ήταν μια μικρότερη εφαρμογή, επικεντρωμένη στις φωτογραφίες και με πολύ λιγότερες επιλογές», υποστήριξε ο Μόσερι, επικεφαλής της εφαρμογής από το 2018.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δίλημμα μεταξύ της ευημερίας των χρηστών και των κερδών, από τα οποία εξαρτάται το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής του, εκτίμησε ότι «η προστασία των ανηλίκων έχει επίσης θετική επίδραση στη δραστηριότητα και τα κέρδη».

«Κερδίζουμε λιγότερα χρήματα από τους εφήβους, επειδή κάνουν λίγα κλικ στις διαφημίσεις», υποστήριξε ο Μόσερι.

Από την άλλη, ο δικηγόρος της Κέιλι προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα, να τον κάνει να παραδεχθεί ότι ίσως υπήρχε πρόθεση να προσελκύσουν τους νέους όσο το δυνατόν νωρίτερα. “Προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι μακροπρόθεσμα”, τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι φροντίζει “να μεγιστοποιεί τα οφέλη και να ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματα”.

Όπως παραδέχτηκε, η αμοιβή του συνδέεται περισσότερο με τα έσοδα της πλατφόρμας παρά με τον ετήσιο μισθό του των 900.000 ευρώ, καθώς τα κέρδη του από τις μετοχές μπορεί να φτάσουν τα 10 έως 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα ο Μόσερι υπερασπίστηκε την απόφαση του Ζάκερμπεργκ, το 2020, να επιτρέψει τα φίλτρα αισθητικής χειρουργικής στο Instagram, παρά την έντονη αντίθεση άλλων στελεχών που είχαν προειδοποιήσει για τις καταστροφικές επιπτώσεις τους στις νεαρές κοπέλες.

Στο επίκεντρο της δίκης αυτής δεν βρίσκεται ο κίνδυνος που ενέχουν τα βίντεο τα οποία φιλοξενούν οι πλατφόρμες, καθώς σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο αυτές φέρουν περιορισμένη ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Αντικείμενο αυτής της δίκης είναι οι αλγόριθμοι και οι λειτουργίες εξατομίκευσης, που πιστεύεται ότι ενθαρρύνουν την αλόγιστη χρήση.

Στο πλαίσιο της δίκης αυτής, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ως τις 20 Μαρτίου, οι 12 ένορκοι δικαστηρίου του Λος Άντζελες θα πρέπει να αποφασίσουν αν οι υπεύθυνοι της Google και της Meta, μέσω των αντίστοιχων θυγατρικών τους YouTube και Instagram, σχεδίασαν συνειδητά τις πλατφόρμες τους ώστε να ενθαρρύνουν την αλόγιστη χρήση από τους νεαρούς χρήστες, σε βάρος της ψυχικής τους υγείας.

Η απόφαση που θα λάβουν οι 12 ένορκοι στη δίκη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν εκατοντάδες άλλες αντίστοιχες προσφυγές στις ΗΠΑ εναντίον των εταιρειών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που κατηγορούνται ότι ευθύνονται για μια επιδημία κατάθλιψης μεταξύ των νέρων, για ανορεξία, ακόμη και αυτοκτονίες.

Το TikTok και το Snapchat προτίμησαν να καταλήξουν σε εξωδικαστική συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.