Στην πρώτη γραμμή του μετώπου ο Ζελένσκι (βίντεο)

Ένα βίντεο δείχνει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μπροστά από πινακίδα της πόλης Κουπιάνσκ

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ώστε η Ουκρανία να επιτύχει αποτελέσματα στη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε ένα βίντεο που τον δείχνει μπροστά από την πινακίδα με το όνομα της πόλης, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

