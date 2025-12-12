Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ώστε η Ουκρανία να επιτύχει αποτελέσματα στη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε ένα βίντεο που τον δείχνει μπροστά από την πινακίδα με το όνομα της πόλης, σημειώνει το Reuters.

Российская пропаганда и реальность:



"Военкоры" и официоз уже два месяца кричат про взятие Купянска, но реальность немного иная.



Штурмовые группы ВС РФ смогли прорваться в город, но Силы Обороны Украины грамотно купировали прорывы и вернули крупный райцентр под полный… pic.twitter.com/cUaXMzLixg — РБ головного мозга (@belamova) December 12, 2025

Πηγή: skai.gr

