Πούτιν: Υποστηρίζουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη παραμένουν σε «στενή επαφή για όλα τα βασικά διεθνή ζητήματα».

«Αυτό περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Γνωρίζετε τη θέση μας: υποστηρίζουμε το Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στις διμερείς σχέσεις, ο Πούτιν ανέφερε ότι ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν αυξήθηκε κατά 8% το 2025, μετά από αύξηση 13% το 2024. Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες συζητούν επί του παρόντος πιθανή συνεργασία στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

