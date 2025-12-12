Πούτιν: Υποστηρίζουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη παραμένουν σε «στενή επαφή για όλα τα βασικά διεθνή ζητήματα».
«Αυτό περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Γνωρίζετε τη θέση μας: υποστηρίζουμε το Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
Συνεχίζοντας την αναφορά του στις διμερείς σχέσεις, ο Πούτιν ανέφερε ότι ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν αυξήθηκε κατά 8% το 2025, μετά από αύξηση 13% το 2024. Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες συζητούν επί του παρόντος πιθανή συνεργασία στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Φρικιαστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία 38χρονης στην Ελβετία – Την τεμαχισε και την πολτοποίησε ο άντρας της
- Το Κρεμλίνο λέει ότι πιθανόν να μην δει ευνοϊκά τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία
- Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι χτύπησε δύο ρωσικά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κασπία Θάλασσα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.