Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τρία χρόνια μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού, το Νοέμβριο του 2021, επί βρετανικού εδάφους κατά τη συνάντηση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, πως η Ελλάδα θα επιμείνει στο αίτημα της για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, και ένα χρόνο μετά την απρεπή απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό λόγο της ελληνικής θέσης για τα Γλυπτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, και ξαναπιάνει το νήμα της διεκδίκησης, με το σχετικό αίτημα να παραμένει ενεργό.

Το κλίμα επί του συγκεκριμένου ζητήματος και του πάγιου αιτήματος της χώρας μας, έδωσε ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του, στον ΑΝΤ1, κάνοντας λόγο για μία ενεργή και διαρκή συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο και εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του. «Όταν γυρίσουν, όχι αν γυρίσουν, όταν γυρίσουν τα Γλυπτά, θα είναι μία δικαίωση για τη Μελίνα, η οποία πρώτη ευαισθητοποίησε, όχι την ελληνική αλλά την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ανάγκη αυτής της επανένωσης» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης εκφράζοντας την πεποίθηση – χωρίς να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη χώρα. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η στιγμή της επιστροφής των Γλυπτών θα έρθει. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω πότε, ούτε με τι ταχύτητα θα γίνει αυτή η επιστροφή. Διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό θα γίνει από τη μια στιγμή στη άλλη. Αλλά δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, παρά μόνο να πω ότι η συζήτηση αυτή με το Βρετανικό Μουσείο παραμένει ενεργή» δήλωσε.

Το «νήμα» αυτό αναμένεται να ξαναπιάσει και κατά τη συνάντηση που θα έχει αύριο το πρωί ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ, εκτός ατζέντας μεν, αλλά με το ζήτημα να παραμένει πάντα στο τραπέζι, σε μία συγκυρία ευνοϊκή για τη χώρα μας, καθώς μεγάλο μέρος της βρετανικής κοινής γνώμης στηρίζει το ελληνικό αίτημα περί επαναπατρισμού των Γλυπτών, ενώ η Αθήνα κρατά ως ισχυρό «διαπραγματευτικό χαρτί» το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, από την εποχή που ήταν ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο τους.

Σε αυτή τη συγκυρία, δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph στο Λονδίνο, επαναφέρει στη συζήτηση περί Γλυπτών το σενάριο νομοθετικής ενεργοποίησης ορισμένων διατάξεων του νόμου περί Ευαγών Ιδρυμάτων που ψηφίστηκε το 2022. Αυτές οι «παγωμένες» διατάξεις, που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό νόμο, ορίζουν πως οι επίτροποι διοίκησης ιδρυμάτων όπως τα μουσεία θα μπορούσαν να επιτρέψουν την οριστική αφαίρεση εκθεμάτων εφόσον κρίνουν πως υπάρχει «ηθική υποχρέωση». Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά η εφημερίδα, θα μπορούσε να παρακαμφθεί ο νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Εργατικοί εξετάζουν «όλες τις επιλογές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του ανταποκριτή του Θανάση Γκαβού, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης παρέπεμψε για τις όποιες αποφάσεις περί των Γλυπτών του Παρθενώνα στους επιτρόπους διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου, κατά τη διαχρονική θέση του Λονδίνου.

Στην ερώτηση του ΣΚΑΪ κατά πόσο πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, Λίσα Νάντι, περί κυβερνητικής «εξέτασης» αιτημάτων επαναπατρισμού εκθεμάτων από βρετανικά μουσεία συνιστούν αλλαγή στάσης ή ένδειξη πρόθεσης συμμετοχής του υπουργείου στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα, ο εκπρόσωπος είπε: «Δεν έχουμε σχέδια να αλλάξουμε την υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική στο θέμα των αποκαταστάσεων». Συμπλήρωσε δε, πως «περαιτέρω αποφάσεις που συνδέονται με τη φροντίδα και τη διαχείριση των συλλογών ενός μουσείου, περιλαμβανομένου του δανεισμού αντικειμένων, είναι ζήτημα για τους επιτρόπους του μουσείου».

Η υπόλοιπη ατζέντα Μητσοτάκη - Στάρμερ

Η ατζέντα της συνάντησης των δύο πρωθυπουργών, περιλαμβάνει σειρά και ζητημάτων που άπτονται των διμερών σχέσεων καθώς στο επίκεντρο της αναμένεται να βρεθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι κυβερνητικές πολιτικές και η αναβάθμιση των ελληνοβρετανικών σχέσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το τετ α τετ στην Ντάουνινγκ Στριτ, αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, ενώ αναμένεται να δοθεί έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της Ναυτιλίας, της έρευνας και της καινοτομίας και του Τουρισμού, με δεδομένο πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη πιο σημαντική τουριστική αγορά για την Ελλάδα.

Στην ατζέντα της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί και το Μεταναστευτικό, καθώς η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως επιτυχημένο παράδειγμα, ιδιαίτερα στη φύλαξη και προστασία των συνόρων, καθώς και ο συντονισμός των δύο χωρών ενόψει της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διετία 2025-26.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη Δύση και εν μέσω κλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανία, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν ακόμα ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και οι ευρω-βρετανικές σχέσεις.

Οικονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στο σημερινό πρόγραμμα

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο περιλαμβάνει και σειρά άλλων επαφών και συνομιλιών με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, αρχής γενομένης από σήμερα, καθώς ο πρωθυπουργός θα ανοίξει το Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο, θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει κορυφαίους επενδυτές ενώ θα έχει δημόσια συζήτηση με τον επικεφαλής Investment Banking Ευρώπης της Morgan Stanley.

Επίσης σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα μετάσχει σε ειδικό κλειστό workshop που οργανώνει το Ινστιτούτο Μπλερ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το workshop διοργανώνεται για τις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης και αναμένεται να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την Ελλάδα με τη βοήθεια της ΑΙ, όπως Υγεία, Κλιματική Κρίση, Πολιτική Προστασία, Απασχόληση. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που του παρέδωσε πριν από λίγες μέρες η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

