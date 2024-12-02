Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα τάσσεται το 53% των ερωτηθέντων σε σημερινή δημοσκόπηση του YouGov σε δείγμα 4280 Βρετανών.

Την ίδια ώρα το 24% τάσσεται υπέρ της παραμονή τους στο Λονδίνο ενώ το 23% απάντησε δεν ξέρω.

Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αναφέρει το σχετικό ερώτημα της δημοσκόπησης προσθέτοντας ότι τα αρχαία είναι γνωστά και ως "Ελγίνεια".

Τονίζει πως είναι ένα σύνολο κλασικών ελληνικών γλυπτών που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα στην Αθήνα, Ελλάδα, πριν από 200 χρόνια από τον Λόρδο Έλγιν.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Μάρμαρα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν εδώ. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα ή να τα διατηρήσει στη Βρετανία;», ρωτά.

Εν τω μεταξύ εκπρόσωπος του Βρετανικού μουσείου ερωτηθείς για την πορεία των διαπραγματεύσεων απάντησε πως «οι συζητήσεις με την Ελλάδα για τον Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι μια μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της κοινής χρήσης των μεγαλύτερων αντικειμένων μας με το κοινό παγκοσμίως και της διατήρησης της ακεραιότητας της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο».

Ως γνωστόν, η Ελληνική με την Βρετανική πλευρά βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι Βρετανοί δεν δέχονται ότι μας ανήκουν και εμείς δεν δεχόμαστε να τα πάρουμε με μορφή δανείου.

Ως επικρατέστερη λύση φαίνεται να είναι η μεταφορά τους στην Αθήνα με την μορφή Παρακαταθήκης. Δηλαδή οι Βρετανοί θα διατηρούν την κυριότητα, αλλά η Ελλάδα θα έχει το δικαίωμα χρήσης, χωρίς να χρειάζεται να αναγνωρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η Ελληνική πλευρά συζητάει το θέμα βασικά με το Βρετανικό Μουσείο που είναι και το καθ ύλην αρμόδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να το θέσει αύριο στον Βρετανό ομόλογό του στην συνάντηση που θα έχουν το πρωί στην Ντάουνιγκ Στριτ. Ο Σερ Κιρ Στάρμερ έχει πει εδώ και καιρό πως δεν προτίθεται να φέρει εμπόδια αν τελικά υπάρξει συμφωνία της Ελλάδος με το Βρετανικό Μουσείο.

Πηγή: skai.gr

