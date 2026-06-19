Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση και το θερινό σινεμά της Tilda Swinton

«Οι σχέσεις μεγαλώνουν όπως τα δέντρα και τα νέα έργα είναι σαν τα φύλλα που ξεπροβάλλουν στα κλαδιά τους», λέει η ίδια η Τίλντα, και η έκθεσή της το αποδεικνύει: η δημιουργία είναι πρωτίστως μια πράξη συντροφικότητας. Η τέχνη γεννιέται μέσα από σχέσεις, φιλίες, συνομιλίες, κοινές περιπέτειες.

Η έκθεση "Tilda Swinton – Ongoing" που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, παρουσιάζεται στο Onassis Ready, στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη, για δύο ακόμα τριήμερα έως τις 28 Ιουνίου. Η Tilda Swinton γιορτάζει με τους οκτώ στενούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της: τον Pedro Almodóvar, τον Luca Guadagnino, τον Jim Jarmusch, την Joanna Hogg, τον Tim Walker, τον Apichatpong Weerasethakul, τον Olivier Saillard και τον Derek Jarman. Η έκθεση περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους, εγκαταστάσεις και φωτογραφικά έργα, ξεδιπλώνοντας τις πολλαπλές όψεις της Tilda Swinton.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση-ζωντανός οργανισμός για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Τίλντα Σουίντον, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

©Margarita Yoko Nikitaki

Περιηγήσεις

Παρασκευή 19.6, 26.6 στις 20:00 & Σάββατο 20.6, 27.6 στις 19:00 & 20:30

Διάρκεια περιήγησης: 45'

Γλώσσα: Ελληνικά

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Θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Tilda Swinton, Ongoing, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη στην ταράτσα του Onassis Ready ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα με έξι ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες «προλογίζουν» μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση: Pedro Almodóvar, Apichatpong Weerasethakul, Joanna Hogg, Jim Jarmusch και Derek Jarman.

Πρόγραμμα προβολών

19/06/2026

A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

Μια καλλιτέχνις και η ηλικιωμένη μητέρα της έρχονται αντιμέτωπες με βαθιά κρυμμένα μυστικά όταν επιστρέφουν σε ένα παλιό οικογενειακό τους σπίτι, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στοιχειωμένο από το μυστηριώδες παρελθόν. Η Τίλντα Σουίντον παραδίδει μια εμβληματική και βαθιά συγκινητική ερμηνεία στη μαγευτική ταινία της διακεκριμένης σκηνοθέτριας Τζοάνα Χογκ, που εδώ επιχειρεί μια κομψή, πλην εξονυχιστική διερεύνηση της σχέσης γονέα-παιδιού και των πραγμάτων που αφήνουμε πίσω.

26/06/2026

Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄

Με φόντο τα ρομαντικά συντρίμμια του Ντιτρόιτ και τα σοκάκια της Ταγγέρης, ένας μουσικός της αντεργκράουντ σκηνής, βαθιά θλιμμένος για την πορεία της ανθρώπινης κατάστασης, ξανασυναντιέται με την αινιγματική ερωμένη του. Αυτή η ερωτική ιστορία κρατάει εδώ και αρκετούς αιώνες, αλλά ο ερχομός της απρόβλεπτης αδελφής της αγαπημένης του, θα διαταράξει τις ισορροπίες. Θα μπορέσουν αυτοί οι σοφοί κι ευαίσθητοι χαρακτήρες να επιβιώσουν, καθώς ο μοντέρνος κόσμος γύρω τους καταρρέει;

©Stephie Grape

27/06/2026

Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία Aria) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

Η ζωή και το έργο του ζωγράφου που συνάντησε τον θάνατο το 1610, μετά από χρόνια καταδίωξής του με την κατηγορία του δολοφόνου. Η ταινία συνδέει τους χαρακτήρες στην τέχνη του Καραβάτζιο με τα βίαια γεγονότα της επαγγελματικής του πορείας.

Για εισιτήρια πατήστε εδώ

©Margarita Yoko Nikitaki

"Οngoing" Shopping

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, θα βρείτε τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books), και ένα συλλεκτικό πουκάμισο με χειροποίητο embroidery, φτιαγμένο ειδικά για την έκθεση, μαζί με tote bags, posters, T-shirts, κάρτες, σημειωματάρια, stickers και εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση.

Έξι βράδια έμειναν για να ζήσεις την έκθεση- ωδή στη φιλία και την τέχνη, από την Tilda Swinton

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Κεντρική φωτογραφία άρθρου ©Margarita Yoko Nikitaki

Πηγή: skai.gr

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