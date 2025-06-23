Σε νέα φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ, απαντώντας στα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σειρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου τους. Οι ΗΠΑ έχουν θέσει σε πλήρη συναγερμό τις δυνάμεις τους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η πυραυλική επιχείρηση με την ονομασία «Άγγελμα Νίκης» (Annunciation of Victory) ξεκίνησε κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Κατάρ.

Το σύστημα αεράμυνας ενεργοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ Άιν αλ-Ασάντ στο Ιράκ, υπό τον φόβο ενδεχόμενης επίθεσης, δήλωσαν στρατιωτικές πηγές στο πρακτορείο Reuters τη Δευτέρα.

Panic seen in Doha during the Iranian ballistic missile attack earlier against Al Udeid Air Base in Qatar. pic.twitter.com/fRxeiafTta — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με «σφοδρή και ισχυρή» πυραυλική επίθεση, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η κύρια αμερικανική βάση στο Κατάρ, η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, η οποία λειτουργεί ως προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command), φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο αριθμό βομβών που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βάση που επλήγη βρίσκεται «μακριά από αστικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές» στο Κατάρ και διαβεβαίωσε την κυβέρνηση της Ντόχα πως η ενέργεια αυτή «δεν συνιστά καμία απειλή για τον φιλικό και αδελφικό γείτονά μας Κατάρ».



Interceptions seen over the Qatari capital of Doha, following the launch of several ballistic missiles by Iran against U.S. Al Udeid Air Base. pic.twitter.com/tnhE1mio72 — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

Ωστόσο, το Κατάρ αντέδρασε έντονα, καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση και δηλώνοντας ότι «διατηρεί το δικαίωμά του να απαντήσει». Η βάση Αλ Ουντέιντ, που φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και λειτουργεί ως προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), αποτελεί στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση για την αμερικανική παρουσία στον Κόλπο.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αναχαίτισαν με επιτυχία πυραύλους που στόχευαν την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, ενώ και το Αλ Αραμπίγια ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν 9 από τους 10 πυραύλους και ένας έπεσε σε ανοιχτή περιοχή

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς, αποδίδοντας το γεγονός αυτό «στην επαγρύπνηση των ενόπλων δυνάμεων και στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν».

Το υπουργείο διαβεβαίωσε τον κόσμο ότι ο εναέριος χώρος και το έδαφος του Κατάρ παραμένουν ασφαλή και ότι οι ένοπλες δυνάμεις του είναι πλήρως προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή.

Η επίθεση σημειώνεται σε κλίμα αυξημένης έντασης, καθώς το Ιράν είχε απειλήσει με αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Το Κατάρ είχε προηγουμένως κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο του για λόγους ασφαλείας, ενώ είχαν ακουστεί εκρήξεις πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω δύο διπλωματικών διαύλων, λίγες ώρες πριν εξαπολύσει τις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και την Ντόχα.

Καμία απώλεια δεν αναφέρθηκε από την πλευρά των ΗΠΑ μετά την ιρανική επίθεση με πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, δεν καταγράφηκε καμία άλλη ιρανική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις πέραν αυτής στο Κατάρ, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters.

Σε κατάσταση συναγερμού οι χώρες του Κόλπου

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι χώρες του Κόλπου καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται μετά τα ιρανικά αντίποινα κατά των ΗΠΑ.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τους κεντρικούς δρόμους και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια στιγμή, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, προκαλώντας χάος στις διεθνείς αερομεταφορές. Πλήθος πτήσεων αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με το Flightradar24.

Παράλληλα, η κύρια αμερικανική βάση στη Συρία έχει τεθεί σε κατάσταση πλήρους συναγερμού λόγω ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν ή από ομάδες προσκείμενες στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας.

