Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο Παρίσι εν όψει του αγώνα Γαλλίας-Ισραήλ για το UEFA Nations League, μια εβδομάδα μετά τα βίαια επεισόδια στο Άμστερνταμ μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ-Μακάμπι.

Επί ποδός στο Παρίσι 4.000 αστυνομικοί για τον αγώνα «υψηλού κινδύνου»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Laurent Nuñez δήλωσε ότι 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, 2.500 στο Stade de France στα βόρεια προάστια του Παρισιού και οι υπόλοιποι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην πρωτεύουσα.

Επιπλέον, περίπου 1.600 ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας θα είναι σε υπηρεσία στο γήπεδο και μια επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα θα προστατεύει την φιλοξενούμενη ισραηλινή ομάδα.

«Είναι ένας αγώνας υψηλού κινδύνου λόγω ενός εξαιρετικά τεταμένου γεωπολιτικού πλαισίου», είπε ο κ. Nuñez προσθέτοντας ότι οι αρχές «δεν θα ανεχθούν καμία βία».

Τον αγώνα στο Stade de France θα παρακολουθήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο να «σταλεί ένα μήνυμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης» μετά τις «αφόρητες πράξεις αντισημιτισμού» που ακολούθησαν τον αγώνα στο Άμστερνταμ αυτή την εβδομάδα». Μαζί του θα είναι ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ καθώς και οι προηγούμενοι πρόεδροι Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί

Το γήπεδο, που χωράει 80.000, θα γεμίσει μόνο στο ένα τέταρτο. Μετά από συμβουλές της ισραηλινής κυβέρνησης, δεν αναμένεται να ταξιδέψουν στο Παρίσι περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί οπαδοί, αν και άλλοι υποστηρικτές του Ισραήλ ενδέχεται να πάνε στον αγώνα.

Επιπλέον, αναμένονται έλεγχοι ταυτότητας πριν από το παιχνίδι ενώ τα μπαρ και τα εστιατόρια της περιοχής έχουν κληθεί να κλείσουν από το απόγευμα.

Σημειώνεται πως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία έχουν μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς βορειοαφρικανικής καταγωγής και ζουν δίπλα σε πολύ μικρότερους εβραϊκούς πληθυσμούς, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ταυτίζονται έντονα με το Ισραήλ.

