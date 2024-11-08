Για προειδοποιήσεις που υπάρχουν εδώ και δύο εβδομάδες, γίνεται λόγος για τα επεισόδια στο Άμστερνταμ. Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε η τριάδα των Αρχών του Άμστερνταμ, δηλαδή η δήμαρχος της πόλης, ο εισαγγελέας και καθώς και οι τοπικές Αρχές λένε ότι τα επεισόδια αυτά προαναγγέλλονται εδώ και δύο εβδομάδες.

Στη συνέντευξη Τύπου, η οποία άρχισε με καθυστέρηση λόγω φόβων επεισοδίων έξω από το δημαρχείο του Άμστερνταμ, η δήμαρχος παραδέχτηκε ότι οι Αρχές είχαν πληροφορίες για σχέδιο επιθέσεων κατά Ισραηλινών, σημειώνοντας ότι είχαν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας.

Στις εικόνες που καταγράφονται στα βίντεο η αστυνομία έρχεται κατόπιν εορτής. Υπάρχουν ομάδες νεαρών αραβικού και μουσουλμανικού θρησκεύματος, ντόπιων κατοίκων, οι οποίες κινούνται ανεξέλεγκτα μέσα στους δρόμους της πόλης και κυρίως γύρω από την κεντρική πλατεία, τη Νταμ της πόλης του Άμστερνταμ, οι οποίοι αρχίζουν και κάνουν ελέγχους, επιτίθενται κατά μεμονωμένων Ισραηλινών φιλάθλων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο αρχηγός της αστυνομίας στη συνέντευξη αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά συγκρούσεων οπαδών μεταξύ οπαδών της Μακάμπι και ντόπιων διαδηλωτών γύρω από την κεντρική πλατεία, στα οποία οι Αρχές κατάφεραν να χωρίσουν τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, είπε ότι αυτό δεν έγινε δυνατό, καθώς οι ομάδες των δραστών, των επιτιθέμενων, μετακινούνταν διαρκώς και συνεννοούνταν μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως αυτή την ώρα, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας, ότι η κατάσταση στην πόλη έχει ηρεμήσει, αλλά αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι οι Εβραίοι επισκέπτες της πόλης που έχουν μείνει στο Άμστερνταμ, καθώς δεν πρόλαβαν να πάρουν τις πτήσεις τους για πίσω για το Τελ Αβίβ, έχουν κάθε λόγο να νιώθουν ανασφαλείς, αλλά έχει στηθεί μια ειδική επιχείρηση που θα τους μεταφέρει από τα ξενοδοχεία τους και από εκεί που έχουν βρει καταφύγιο προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, όπου αναμένεται εντός ολίγων ωρών να φτάσει και η πρώτη πτήση από το Τελ Αβίβ για να τους μεταφέρει πίσω στην πατρίδα τους.

Τη νύχτα κόλαση που έζησε περιγράφει στον ΣΚΑΪ Έλληνας που ζει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας όπου έλαβαν χώρα τα πρωτοφανή και βίαια επεισόδια με τουλάχιστον 5 τραυματίες και πάνω από 60 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι Πογκρόμ Εβραίων κατήγγειλε το Ισραήλ ενώ την επίθεση καταδίκασε και η κυβέρνηση της Ολλανδίας.

Πηγή: skai.gr

