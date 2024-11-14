Δύο εβδομάδες μετά τις φονικές πλημμύρες με τουλάχιστον 230 νεκρούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας(Αemet) έθεσε τις παράκτιες περιοχές της Βαλένθια σε κόκκινο συναγερμό λόγω των νέων σφοδρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται.

Ο κόκκινος συναγερμός ενεργοποιήθηκε χθες Τετάρτη στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) και θα ισχύει ως σήμερα στις 12:00 (13:00 ώρα Ελλάδας).

«Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Ενδέχεται να σημειωθούν υπερχειλίσεις ρεμάτων και πλημμύρες», τόνισε η Aemet.

Σύμφωνα με την Aemet, έως και 180 χιλιοστά βροχής ενδέχεται να πέσουν μέσα σε διάστημα 12 ωρών στις παράκτιες περιοχές Βαλένθια.

Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν ανακοινώσει περιορισμούς στις μετακινήσεις ενώ έχουν ανασταλεί για σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία σε περισσότερες από 100 κοινότητες που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου.

Στην Παϊπόρτα, επίκεντρο της τραγωδίας της 29ης Οκτωβρίου, κάτοικοι είχαν δημιουργήσει από χθες Τετάρτη αυτοσχέδια αναχώματα, τοποθετώντας σακιά με άμμο μπροστά από τις πόρτες των σπιτιών, φοβούμενοι ότι θα ξεχειλίσουν οι υπόνομοι που παραμένουν ακόμη γεμάτοι λάσπη.

Εξάλλου χθες εστάλησαν πολλά προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών όπου αναμένονται οι έντονες βροχοπτώσεις, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκαν οι αρχές της Βαλένθια επειδή καθυστέρησαν να στείλουν αντίστοιχα μηνύματα στις 29 Οκτωβρίου.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας», τόνισε στο Χ ο επικεφαλής της περιφέρειας της Βαλένθια, ο Κάρλος Μαζόν, ο οποίος έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για την έλλειψη αντίδρασης και τη χαοτική διαχείριση των προηγούμενων πλημμυρών. Τα μέτρα αυτά είναι «έκτακτα» και έχουν στόχο να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών», εξήγησε.

Εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των τραίνων μεταξύ της Βαρκελόνης και της Βαλένθια, ενώ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί επανάληψη των δρομολογίων μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθια, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών.

Ο κόκκινος συναγερμός σημαίνει ότι αναμένονται «εξαιρετικής έντασης» μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία ενέχουν «πάρα πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για τους πολίτες», εξήγησε η Aemet.

Πλημμύρες και στη Σεβίλλη

Εξαιτίας αυτής της νέας «κρύας σταγόνας» - ένα μεμονωμένο χαμηλό βαρομετρικό σε μεγάλο ύψος φαινόμενο αρκετά συχνό το φθινόπωρο στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας - η Aemet έθεσε σε κόκκινο συναγερμό και τη Μάλαγα στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας ως σήμερα στις 09:00 το πρωί.

«Σήμερα η Μάλαγα έχει παραλύσει», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένα στη διάρκεια επίσκεψής του στη Σεβίλλη. «Καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, το είδαμε στη Βαλένθια», τόνισε.

Στη Σεβίλλη έχουν πλημμυρίσει πολλές οδικές αρτηρίες, το μετρό έχει αναστείλει τη λειτουργία του, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή σταλεί σε άλλα αεροδρόμια και η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Μαδρίτη έχει διακοπεί. Περισσότεροι από 4.200 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για «προληπτικούς» λόγους.

Στο μεταξύ ο κόκκινος συναγερμός που εκδόθηκε χθες για την περιοχή της Ταραγόνα (στην Καταλωνία) μειώθηκε σε πορτοκαλί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.