AS700: Ετοιμο για χρήση το νέο επιβατικό αερόπλοιο που αναπτύσσει η Κίνα

Το αερόπλοιο πολιτικής χρήσης AS700 που αναπτύσσει ανεξάρτητα η Κίνα, προσβλέποντας σε πρώτη φάση στην τουριστική αξιοποίησή του, εξασφάλισε δέκα ακόμη παραγγελίες, ενώ είναι έτοιμο για την έναρξη της εμπορικής χρήσης του, σύμφωνα με την κοινοπραξία, the Aviation Industry Corporation of China (AVIC), που το κατασκευάζει.

Ο συνολικός αριθμός παραγγελιών για το AS700 έχουν φτάσει τις 23, ανακοίνωσε η AVIC στη 15η διοργάνωση της κινεζικής αεροπορικής έκθεσης, the 15th China International Aviation and Aerospace Exhibition, που είναι γνωστή και ως το Αεροπορικό Σόου της Κίνας και πραγματοποιείται στις (12-17 Νοεμβρίου) στην πόλη Τζουχάι της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

Η τιμή πώλησης του κάθε αερόπλοιου φτάνει στα 24,99 εκατομμύρια γιουάν (3,25 εκατομμύρια ευρώ), ενώ έχουν καταγραφεί προθέσεις αγοράς για 164 αερόπλοια.

https://www.youtube.com/watch?v=cX5Wj38FbBo

Το AS700 είναι ένα επανδρωμένο αερόπλοιο μίας κάψουλας με μέγιστη εμβέλεια πτήσης 700 χιλιόμετρα και αντοχή 10 ωρών. Είναι σχεδιασμένο να επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου.

Η ομάδα ανάπτυξης σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στον τουρισμό στα αξιοθέατα χαμηλού υψομέτρου στο μέλλον.

Η εταιρία δηλώνει ότι οι επιβάτες του AS700 θα έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν την εκπληκτική εναέρια θέα μέσα από τα εκτεταμένα πανοραμικά πλαϊνά παράθυρά του.

Με τη μέτρια ταχύτητα πλεύσης, το αερόπλοιο στοχεύει να προσφέρει στους τουρίστες μια εμπειρία πτήσης παρόμοια με το να «επιπλέει στα σύννεφα».

Επίσης, μελλοντικά, η AVIC σκοπεύει την επέκταση του AS700 σε διάφορους άλλους τομείς, όπως η εναέρια διαφήμιση, η αστική ασφάλεια, η εξερεύνηση της αεροπορίας και η έκτακτη διάσωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.