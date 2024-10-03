Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς σε ναυάγιο στον Νίγηρα

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο πλοιαρίου στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφεραν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), εκφράζοντας φόβους ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 100.

Το πλοιάριο βυθίστηκε την Τρίτη στον ποταμό Νίγηρα. Σχεδόν 150 από τους περίπου 300 επιβαίνοντες διασώθηκαν, αλλά «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να βρεθούν άλλοι επιζώντες, υποστήριξε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Ιμπραχίμ Χουσεϊνί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλοιάριο επέβαιναν πολλές γυναίκες και παιδιά που μετέβαιναν στην κοινότητα Γκμπατζίμπο για τη μουσουλμανική πανήγυρη Μαουλίντ, με την οποία τιμάται η γέννηση του προφήτη Μωάμεθ.

Χθεσινός απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς. «Σήμερα εντοπίσαμε άλλα 20 πτώματα, ανεβάζοντας σε 36 τον αριθμό των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού», είπε ο Χουσεϊνί. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούν άλλοι επιζώντες. Όλοι οι αγνοούμενοι είναι νεκροί», τόνισε με βεβαιότητα.

Τον προηγούμενο μήνα, υπερφορτωμένο σκάφος βυθίστηκε σε ποταμό της πολιτείας Ζάμφαρα (βορειοδυτικά) παρασύροντας στον θάνατο περισσότερους από 40 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

