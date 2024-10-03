Κονγκό: Τουλάχιστον 78 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι στο ναυάγιο στη λίμνη Κίβου

Τουλάχιστον 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με 278 επιβαίνοντες στη λίμνη Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο κυβερνήτης της επαρχίας του Νότιου Κίβου.

Το υπερφορτωμένο πλοιάριο είχε αποπλεύσει από τη Μινόβα (του Νότιου Κίβου) με εκατοντάδες επιβάτες και εμπορεύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη λίγο πριν φθάσει στο λιμάνι Κιτούκου της Γκόμα, πρωτεύουσας της επαρχίας του Βόρειου Κίβου.

«Πολλοί άνθρωποι πέθαναν, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 500 άνθρωποι στο πλοίο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια 30χρονη που διασώθηκε. Ένας άλλος διασωθείς έκανε λόγο για «τουλάχιστον 200 επιβαίνοντες».

«Το σκάφος ανετράπη και ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι στο νερό», αφηγείται ο Τεό Μπασιμάνε, ο οποίος αναζητεί τη σύζυγο και το μόλις δύο μηνών μωρό τους, καθώς και άλλους τρεις συγγενείς που ταξίδευαν μαζί του.

Σε αυτήν τη μεγάλη χώρα της κεντρικής Αφρικής, τα πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια σε ποταμούς και λίμνες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τις μετακινήσεις των κατοίκων. Συχνά όμως ταξιδεύουν υπερφορτωμένα και κατά συνέπεια ο απολογισμός των ναυαγίων είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

