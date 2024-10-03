Ένα περιστατικό που σημειώθηκε την περίοδο που διατελούσε υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφει ο Μπόρις Τζόνσον στην αυτοβιογραφία του με τίτλο, «Unleashed».

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι έπειτα από μια συνάντηση που είχε με τον Μπίμπι, όπως είναι το παρατσούκλι του Νετανιάχου, η ομάδα ασφαλείας του ανακάλυψε έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε έναν... κοριό στο μπάνιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το 2017, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλησε να χρησιμοποιήσει το μπάνιο.

«Εκεί ο Μπίμπι έκατσε για λίγο, και μπορεί να είναι ή να μην είναι τυχαίο, αλλά μου είπαν ότι αργότερα, όταν ερεύνησαν λεπτομερώς το μπάνιο, βρήκαν έναν κοριό», γράφει ο Τζόνσον.

Όταν η Telegraph ρώτησε τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό αν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ο Τζόνσον απάντησε: «Νομίζω ότι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για αυτό το επεισόδιο θα τα βρείτε στο βιβλίο».

Πηγή: skai.gr

