Φωτιές Λος Άντζελες: Nέα πυρκαγιά κοντά στη λίμνη Κάστεϊκ

Αντιμέτωπο με τον «πύρινο εφιάλτη» είναι και πάλι το Λος Άντζελες καθώς νέα εστία φωτιάς που εκδηλώθηκε σε βλάστηση εξαπλώνεται γρήγορα βόρεια της πόλης απειλώντας μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες στην Καλιφόρνια.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Hughes ξεκίνησε λίγο πριν τις 11 το πρωί τοπική ώρα και γρήγορα εξαπλώθηκε σε 20.000 στρέμματα προτού καν συμπληρωθούν δυο ώρες, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η εκκένωση από τη λίμνη Castaic στη βόρεια κομητεία του Λος Άντζελες.

Οι φλόγες ενισχύονται από τους θερμούς και ξηρούς ανέμους Σάντα Άνα, που συνεχίζουν να πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, σπρώχνοντας μεγάλο νέφος καπνού μπροστά από το πύρινο μέτωπο.

Εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων, που αφορούν πάνω από 19.000 ανθρώπους, σε τομείς γύρω από τη λίμνη, περίπου πενήντα χιλιόμετρα βόρεια από το Λος Άντζελες, κοντά στην πόλη Σάντα Κλαρίτα.

«Προσεύχομαι να μην καεί το σπίτι μου», περιορίστηκε να πει άνδρας στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA καθώς φόρτωνε πράγματα στο αυτοκίνητό του.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να περιπολούν και να ζητούν από κατοίκους να φύγουν. Ελικόπτερα και αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες για να τις περιορίσουν, ενώ επιχειρούσαν επίσης μέλη του πυροσβεστικού σώματος στο έδαφος.

Σε μικρή απόσταση από τη λίμνη, τέσσερις φυλακές, όπου είναι έγκλειστοι συνολικά 4.700 άνθρωποι, απειλούνται από τις φλόγες.

«Εναντιωνόμασταν εδώ και πολύ καιρό στην επέκταση του συστήματος φυλακών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κι είμαστε πολύ ανήσυχοι για την ασφάλεια των ανθρώπων που κρατούνται σ’ αυτές τις φυλακές», τόνισε η Μελίσα Καμάτσο, δικηγόρος της ACLU, οργάνωσης με επιρροή η οποία υπερασπίζεται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

«Ζητάμε από την αυτοδιοίκηση στην κομητεία να δώσει διαταγή στην υπηρεσία του σερίφη του Λος Άντζελες να οργανώσει αμέσως τη μετακίνηση που απαιτείται ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στις φυλακές, χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.

Το Λος Άντζελες δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον εφιάλτη των σαρωτικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 7η Ιανουαρίου και παραμόρφωσαν προάστιά του, αφήνοντας πίσω σχεδόν τριάντα νεκρούς.

Ο Ρόμπερτ Τζένσεν, του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, επέμεινε πως οι κάτοικοι της περιοχής που απειλείται από τη νέα πυρκαγιά πρέπει να φύγουν.

«Είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες όταν άνθρωποι αρνήθηκαν να υπακούσουν στις διαταγές» εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων στις φωτιές που κατέστρεψαν πάνω από 15.500 ακίνητα στα προάστια του Λος Άντζελες, είπε.

«Δεν θέλω να το δω αυτό κι εδώ. Αν έχει εκδοθεί εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης που σας αφορά, φύγετε», τόνισε ο κ. Τζένσεν.

Σε μια ανάρτηση στο X, η επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, Κάθριν Μπάργκερ, είπε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας «αναπτύσσει τον εναέριο στόλο μας για να ανατρέψει το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πηγή: skai.gr

