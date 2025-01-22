«Eat the rich» φωνάζουν διαδηλωτές στο Νταβός

Στο Νταβός δίνουν το παρών οι «πλούσιοι και ισχυροί». Αλλά όχι μόνο αυτοί. Τη δική τους παράδοση έχουν πλέον οι διαδηλωτές και ακτιβιστές, σε κόσμιο πλαίσιο πάντοτε. Μικρή, αλλά ηχηρή, είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική Πλατεία του Ταχυδρομείου, στο χιονισμένο Νταβός. Μερικές εκατοντάδες νέοι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία και φωνάζουν συνθήματα, όπως «Eat the Rich» («Φάτε τους πλούσιους»), αλλά και «Tax the Rich» («Φορολογήστε τους πλούσιους»). Το αίτημα για υψηλότερη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων έχει ακουστεί και παλαιότερα στο Νταβός. Κάποιοι επιχειρούν μία συμβολική διαμαρτυρία, μπλοκάροντας τον κεντρικό δρόμο για λίγη ώρα. Μαύρες λιμουζίνες περνούν μπροστά από τους διαδηλωτές.



Καταστήματα, καφέ, ακόμα και οι φούρνοι της γραφικής πολιτείας μεταμορφώνονται, για λίγες ημέρες, σε χώρο φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων για πολυεθνικές επιχειρήσεις, τράπεζες ή κυβερνήσεις. Το γραφικό πανδοχείο του Νταβός μετατρέπεται σε «Σπίτι του Βελγίου». Εδώ συναντάμε τη Μίριαμ Χόστελμαν, μέλος της σοσιαλιστικής νεολαίας στην Ελβετία, που συνδιοργανώνει την κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Strike WEF». «Διαμαρτυρόμαστε για το ότι οι λομπίστες των 'πλούσιων και των ισχυρών' συναντώνται στο Νταβός» λέει η ίδια. «Για μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί ευθύνονται για τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε σήμερα».

Αναζητώντας ακροατήριο στο Νταβός

Η Ινές Γιαμπάρ από το Περού βλέπει διαφορετικά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στην πατρίδα της αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Νταβός έχει προσκληθεί ως Global Shaper. Πρόκειται για μία ομάδα νέων ανθρώπων, μεταξύ 20 και 30 ετών, που αφιερώνονται σε κοινωφελή έργα, δρουν αυτόνομα, αλλά και δικτυώνονται μέσω του Φόρουμ. Κάθε χρόνο οι διοργανωτές προσκαλούν νέους ακτιβιστές, που κομίζουν φρέσκιες ιδέες.



Η νεαρή Γιαμπάρ λέει ότι ήρθε για να «χτίσει γέφυρες» με τους «πλούσιους και ισχυρούς», αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. «Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα κοινά», επισημαίνει. «Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, θέλουμε να υψώσουμε τη φωνή μας γι αυτά που μας καίνε, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε να συζητήσουμε με ωριμότητα με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, που αφορούν το μέλλον μας».

«Δεν πάει άλλο»

Συνολικά 50 Global Shapers από όλον τον κόσμο δίνουν το παρών στις ελβετικές Άλπεις. Στην ατζέντα τους προέχουν τα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ορθή διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καλύτερη εκπροσώπηση των νέων ανθρώπων στις αποφάσεις και πολλά άλλα. Πολλοί δηλώνουν δυσαρεστημένοι, αν όχι και οργισμένοι.



«Δεν πάει άλλο» λέει η Ολαγιουμόκε Αντεκέγιε από τη Νιγηρία. Όπως υποστηρίζει, στην υποσαχάρια Αφρική ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι κάτω των 25 ετών, αλλά δεν εκπροσωπείται πουθενά όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του. Αυτό πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό έχει έρθει στο Νταβός, λέει η Ολαγιουμόκε Αντεκέγιε. «Θέλω να δώσω ερεθίσματα και νέες ιδέες, για να προωθηθούν και να ενισχυθούν νέοι άνθρωποι, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες», επισημαίνει η ίδια.



Τον ίδιο στόχο έχει και ο Ακσάι Σαξένα. Όπως παρατηρεί, «πολλές αποφάσεις που αφορούν την πλειοψηφία, λαμβάνονται αποκλειστικά από μία μικρή ομάδα ανθρώπων». Θέλοντας όμως να βελτιώσει τα πράγματα, ο νεαρός Ινδός ίδρυσε την οργάνωση Avanti Fellows και προσπαθεί να βοηθήσει παιδιά από φτωχές οικογένειες, που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.



«Υπάρχουν τόσα πολλά έξυπνα παιδιά, εξαιρετικοί άνθρωποι, των οποίων τα ταλέντα πάνε χαμένα», λέει ο Ακσάι Σαξένα. Περίπου 70.000 νέοι άνθρωποι στην Ινδία, άνδρες και γυναίκες, συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της οργάνωσής του, κυρίως στα μαθηματικά και στις νέες τεχνολογίες. Κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να αποφοιτήσουν από φημισμένα πανεπιστήμια, όπως το αμερικανικό ΜΙΤ. Στο Νταβός ο Αξένα θα βραβευθεί ως «Social Enterpreneur of the Year». «Για να λειτουργήσει σωστά ο καπιταλισμός, θα πρέπει οι έχοντες και κατέχοντες να παραχωρήσουν ένα μερίδιο από τα πλούτη τους», λέει ο ίδιος. «Αυτό σημαίνει κοινωνική υπεθυνότητα».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

