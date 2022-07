Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κήρυξε σήμερα «μείζον περιστατικό» ως απάντηση στο ξέσπασμα πυρκαγιών εν μέσω καύσωνα με θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ στη Βρετανία και την Ευρώπη.

Ως μείζον περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν ή μια κατάσταση με μια σειρά σοβαρών συνεπειών που απαιτεί την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων από μία ή περισσότερες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα για να κατασβήσει πολλές πυρκαγιές μέσα και γύρω από την πόλη.

«Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των κοινοτήτων μας, αλλά η κήρυξη ενός μείζονος περιστατικού μας επιτρέπει να επικεντρώσουμε τους πόρους μας», ανέφερε η υπηρεσία.

«Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας: Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Παρακαλώ μείνετε ασφαλείς», είπε ο Καν στο Twitter, αναφερόμενος στην πυροσβεστική, καθώς οι θερμοκρασίες γύρω από το Λονδίνο ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου εν μέσω καύσωνα.

Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι περίπου 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά έχουν αναπτυχθεί σήμερα το απόγευμα για να κατασβήσουν μια φωτιά που μαίνεται σε ένα χωριό ανατολικά του Λονδίνου, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με πλάνα που ελήφθησαν από ελικόπτερο του Sky News, η φωτιά σαρώνει εκτάσεις βλάστησης και έχει καταστρέψει πολλά σπίτια στο χωριό Γουένινγκτον, περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λονδίνου.

Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου στο Ντάρτφορντ, ανατολικά του Λονδίνου

Δείτε βίντεο:

WATCH: Large wildfire breaks out along highway in Dartford, east of London; major incident declared pic.twitter.com/uSGZSbs9kD