Αίγυπτος: Τουλάχιστον 23 άνθρωποι νεκροί μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στη νότια Αίγυπτο νωρίς την Τρίτη όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε σε σταθμευμένο ρυμουλκούμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Minya, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα, Κάιρο, με το νότο της χώρας. Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Κάιρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Our condolences with the families. #EgyptBusCrashhttps://t.co/x18WMQxbCa