Ο αγωγός φυσικού αερίου μέσω του οποίου πραγματοποιείται το 30% και πλέον των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σταματήσει την παροχή φυσικού αερίου στις 11 Ιουλίου για διάστημα δέκα ημερών για την ετήσια συντήρηση του.