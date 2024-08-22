Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σκοπεύει να τερματίσει την ανεξάρτητη προεδρική εκστρατεία του και να υποστηρίξει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια του όπως αποκαλύπτει το NBC News.

Ο κληρονόμος της αμερικανικής πολιτικής δυναστείας, που συγκέντρωνε αυτή την εβδομάδα περί το 8,7% των προθέσεων ψήφου, κατά δημοσκόπηση που δημοσίευσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The Hill, αναμένεται να ταχθεί υπέρ του Ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ και των New York Times και του CNN.

Καθώς αναγγέλλεται σκληρή κι αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών, και τον κ. Τραμπ, οι ψήφοι του κ. Κένεντι ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες —ειδικά στις πολιτείες που θα κρίνουν την έκβαση της ψηφοφορίας—, σημειώνουν αναλυτές.

Ο «RFK Jr.», δικηγόρος ειδικευμένος στο περιβαλλοντικό δίκαιο, αντιεμβολιαστής κι οπαδός θεωριών συνωμοσίας, έχει αποκηρυχθεί από μεγάλο μέρος της οικογένειας Κένεντι.

Ο γιος του πρώην εισαγγελέα Μπόμπι Κένεντι, που δολοφονήθηκε το 1968, και ανιψιός του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, που δολοφονήθηκε το 1963, μέχρι τώρα είχε σκοπό να είναι υποψήφιος σε τουλάχιστον 19 από τις 50 πολιτείες. Παρουσίαζε ως εδώ την υποψηφιότητά του ως εναλλακτική σ’ αυτές του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν.

Όμως οι προθέσεις ψήφου υπέρ του υποχώρησαν κάτω από το φράγμα του 10%, κατά πολλές δημοσκοπήσεις, μετά την αποχώρηση του προέδρου Μπάιντεν κι αφού έγινε σαφές ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών θα είναι η Κάμαλα Χάρις.

Χθες η ομάδα του ενημέρωσε πως θα εκφωνήσει ομιλία αύριο Παρασκευή στην πολιτεία Αριζόνα, όπου σκοπεύει να μιλήσει επίσης σε προεκλογική εκδήλωση ο κ. Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος άφησε να εννοηθεί προχθές Τρίτη μέσω CNN ότι θα μπορούσε να αναθέσει ρόλο στην κυβέρνησή του στον κληρονόμο των Κένεντι εάν εκλεγεί.

«Είναι θαυμάσιος τύπος. Είναι πανέξυπνος τύπος», είπε ο κ. Τραμπ. «Δεν ξέρω αν σκέφτεται να αποσυρθεί, αλλά εάν όντως το σκέφτεται, ασφαλώς θα ήμουν ανοικτός στην ιδέα» συμμαχίας, πρόσθεσε.

Αφού αποφάσισε να μην κατέβει στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος εξέτασε για κάποιο διάστημα το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα με το Κόμμα των Φιλελεύθερων, προτού τελικά αποφασίσει να κατέβει ως ανεξάρτητος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.