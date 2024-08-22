Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο φαρμάκων στην Ινδία, ενώ άλλοι 30 και πλέον υπέστησαν εγκαύματα από χημικές ουσίες, έκαναν γνωστό οι αρχές σήμερα.

Η έκρηξη είχε τέτοια ισχύ που ανθρώπινα μέλη κι υπολείμματα σκορπίστηκαν σ’ όλο το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας The Hindu.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες μετά το μεσημέρι σε φαρμακευτική βιομηχανία στην περιοχή Ανακαπάλι της πολιτείας Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

«Κανένας δεν έχει απομείνει παγιδευμένος στο κτίριο κι οι επιχειρήσεις διάσωσης αποπερατώθηκαν. Έχουμε 17 νεκρούς και 34 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μ. Ντιπίκα, αξιωματικός της αστυνομίας.

Διευκρίνισε πως κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η αιτία της έκρηξης ήταν διαρροή αερίου.

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μ. Μπουτσέια, δήλωσε στην εφημερίδα Indian Express ότι θύματα υπέστησαν φοβερά χημικά εγκαύματα. «Ήταν φρικτό, συγκλονιστικό, ούρλιαζαν προτού χάσουν τις αισθήσεις τους», είπε στην εφημερίδα περιγράφοντας τους αφόρητους πόνους των εργαζόμενων.

Ο Ινδός ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω X πως αισθάνεται «οδύνη» για την «απώλεια ανθρωπίνων ζωών», υποσχόμενος πως οι αρχές θα προσφέρουν αποζημίωση περίπου 2.135 ευρώ στις οικογένειες των θανόντων στο δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.