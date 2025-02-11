Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να περιοριστούν οι έρευνες σε βάρος αμερικανικών εταιρειών που κατηγορούνται για υποθέσεις διαφθοράς στο εξωτερικό.

«Αυτό μοιάζει καλό στο χαρτί, αλλά στην πραγματικότητα είναι καταστροφή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο αναφερόμενος στο νόμο που απαγορεύει πρακτικές διαφθοράς στο εξωτερικό, επιχειρηματολογώντας ότι «κανένας δεν θέλει να έχει δοσοληψίες με Αμερικανούς» εξαιτίας του κινδύνου πως θα βρεθεί στο στόχαστρο έρευνας.

