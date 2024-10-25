Euro 2025: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Euro 2025 η Εθνική Γυναικών

Ανοικτούς λογαριασμούς άφησαν η Εθνική ομάδα Γυναικών και το Βέλγιο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον πρώτο γύρο των playoff του EURO 2025!



Σε ένα ματς με αρκετή ένταση και πολύ καλό ρυθμό, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία κόντρα στις Βελγίδες στο «Γεντί Κουλέ», παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η ομάδα του Αλέξη Κατηκαρίδη μπορεί να περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο,, κρατώντας τις σαφώς ποιοτικότερες φιλοξενούμενες στο μηδέν.Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η, με την τερματοφύλακα της ΑΕΚ να... κατεβάζει ρολά και να κρατά όρθια την Εθνική μας σε αρκετές περιπτώσεις!Πλέον, τα πάντα για την πρόκριση θα κριθούν την ερχόμενη εβδομάδα στηεκεί όπου η «γαλανόλευκη» θα ψάξει μια ιστορική υπέρβαση για την πρόκρισητης διοργάνωσης!Θυμίζουμε πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει εκείνον που θα προκύψει από το

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.