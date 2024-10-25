ΗΠΑ-προεδρικές εκλογές: Δικαστήριο απαγόρευσε στην Βιρτζίνια να διαγράψει ψηφοφόρους από τους εκλογικούς καταλόγους

Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε σήμερα τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους της Βιρτζίνια ανθρώπων που δεν έχουν αποδείξει την υπηκοότητά τους, με το σκεπτικό ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει να αποκλείεται μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η δικαστής Πατρίσια Τόλιβερ Τζάιλς διέταξε την Πολιτεία να αποκαταστήσει τα εκλογικά δικαιώματα των ανθρώπων που διαγράφηκαν, λιγότερες από δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν υπέγραψε στις 7 Αυγούστου ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε από τον Επίτροπο του τοπικού Υπουργείου Εκλογών να πιστοποιήσει ότι η υπηρεσία του διενεργούσε «καθημερινές ενημερώσεις του εκλογικού καταλόγου» ώστε να διαγραφούν όσοι, μεταξύ άλλων, δεν μπορούσαν να βεβαιώσουν ότι ήταν Αμερικανοί πολίτες.

Οι πολίτες που ειδοποιήθηκαν και δεν επιβεβαίωσαν την υπηκοότητά τους μέσα σε 14 ημέρες θα διαγράφονταν από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με την προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αμφισβήτησε τη νομιμότητα αυτής της απόφασης του Γιάνγκιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν, χωρίς να παρουσιάζουν αποδείξΜεις, ότι έχουν υποψίες ότι σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, κάτι που είναι παράνομο. Στο παρελθόν, πολιτειακές και ιδιωτικές έρευνες έχουν βρει ελάχιστες περιπτώσεις που έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Η δικαστής Τζάιλς αποφάνθηκε ωστόσο ότι το εκτελεστικό διάταγμα συνιστούσε «σαφή παραβίαση» της διάταξης που απαγορεύει τη διαγραφή ψηφοφόρων 90 ημέρες πριν από τις εκλογές, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

«Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το εκτελεστικό διάταγμα ανακοινώθηκε την 90ή ημέρα», πρόσθεσε.

Ο Γιάνγκιν είπε ότι η Πολιτεία θα ασκήσει έφεση και, αν χρειαστεί, θα φτάσει την υπόθεση μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

