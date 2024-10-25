Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσικό drone χτύπησε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο - Στις φλόγες διαμερίσματα

Το drone προκάλεσε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε σε πολλά διαμερίσματα στο κτίριο - Στο σημείο έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

Κίεβο

Ρωσικό drone έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής, τυλίγοντας στις φλόγες σε πολλά διαμερίσματα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο Serhiy Popko, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε πολλά διαμερίσματα στο κτίριο στην περιοχή Solomyanskyi στα δυτικά του κέντρου της πόλης.

Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Κίεβο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark