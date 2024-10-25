Ρωσικό drone έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής, τυλίγοντας στις φλόγες σε πολλά διαμερίσματα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
Ο Serhiy Popko, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε πολλά διαμερίσματα στο κτίριο στην περιοχή Solomyanskyi στα δυτικά του κέντρου της πόλης.
🇷🇺 Looks like Ukrainians shot down a Russian drone over Kiev and it hit an apartment building. pic.twitter.com/ohsVGEJk2X— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 25, 2024
Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
