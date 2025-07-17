Μεταρρύθμιση - ορόσημο στη Βρετανία: Δικαίωμα ψήφου από τα 16 έτη

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να παραχωρήσει στους 16χρονους και 17χρονους το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της σημαντικής μεταρρύθμισης του δημοκρατικού συστήματος της χώρας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι προταθείσες αλλαγές, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του κοινοβουλίου, θα εναρμονίσουν τα δικαιώματα ψήφου ανά το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Σκωτία και την Ουαλία, όπου νεότεροι ψηφοφόροι ήδη συμμετέχουν στις εκλογές στις χώρες αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πραγματοποιούμε ενέργειες για να ανατρέψουμε τα εμπόδια στη συμμετοχή τα οποία θα διασφαλίσουν ότι περισότεροι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δημοκρατία στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ.

Το ποσοστό της συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές το 2024 ήταν 59,7%, το χαμηλότερο που καταγράφεται σε γενικές εκλογές μετά το 2001, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση.

Σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων, έρευνα από χώρες που έχουν μειώσει το ηλικιακό όριο για το δικαίωμα ψήφου στα 16 χρόνια, έδειξε ότι αυτό δεν επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα και ότι οι 16χρονοι ψηφοφόροι ήταν πιθανότερο να ψηφίσουν σε σχέση με εκείνους που απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου στα 18.

Το Εργατικό Κόμμα, η δημοτικότητα του οποίου έχει μειωθεί ραγδαία μετά την θριαμβευτική εκλογή του πριν από ένα χρόνο, είχε δεσμευτεί να μειώσει το ηλικιακό όριο για το δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση που θα κέρδιζε τις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

