Τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Σχεδιάζω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζελένσκι, ο οποίος δεν απέκλεισε να δρομολογηθούν εξελίξεις και να υπογραφούν συμφωνίες για την τελική μορφή του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνεται στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της χώρας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές σε βασικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

Όπως τόνισε, το ειρηνευτικό σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και την ειρήνη, είναι κατά 90% έτοιμο. Στην ατζέντα βρίσκεται και το εδαφικό, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο «αγκάθι», καθώς η Ρωσία δεν παρουσιάζεται πρόθυμη να υποχωρήσει των αξιώσεών της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότκ θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας.

Η συμφωνία των 20 σημείων έχει τεθεί υπόψιν της ρωσικής πλευράς, ωστόσο οι δηλώσεις από το Κρεμλίνο δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για συμφωνία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε δηλώσεις της ανήμερα των Χριστουγέννων, έκανε λόγο για «αργή, αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

